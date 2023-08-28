Полный гид по витамину В2: польза, вред и как понять, что вам его не хватает

Если вам не хватает рибофлавина, появляется ощущение слабости и усталость, вы нервничаете больше обычного и чаще простываете. Кроме того, без витамина В2 другие соединения этой группы работают гораздо хуже.Хотя витаминов группы В много в привычной нам пище, но они не накапливаются в организме. Витамины постоянно расходуются на нужды тела, и необходимо ежедневно пополнять их запасы. Если не хватает, например, рибофлавина, наша кожа тускнеет, а слизистые оболочки хуже отражают агрессию различных возбудителей.Но это только малая часть изменений, которые происходят в организме из-за недостатка В2. О роли рибофлавина, суточной потребности в нем и симптомах дефицита «Доктору Питеру» рассказала дерматолог Александра Филева, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».Зачем нам нужен рибофлавинВитамин B2, или рибофлавин, — это биологически активное вещество, которое помогает преобразовывать белки, жиры и углеводы в энергию, необходимую для организма, поддерживает работу нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, участвует в кроветворении (повышает содержание в крови красных кровяных телец — эритроцитов), минимизирует негативное воздействие токсинов на дыхательные пути.Витамин поступает в организм с пищей, всасывается в тонком кишечнике, а затем попадает в печень и почки. Там рибофлавин связывается с белками крови и вместе с ними распределяется по всем тканям и органам.При стрессах его нужно большеСуточная норма витамина B2 в привычных условиях жизни составляет 2–3 мг.«При стрессах и тяжелых физических нагрузках потребность в этом веществе возрастает», — говорит врач.Это объясняют тем, что за счет активности рибофлавина в организме может поддерживаться нормальный уровень гомоцистеина — важной аминокислоты. Кроме того, он относится к составной части двух важных ферментов, которые регулируют рост и развитие структур клеток, обмен жиров и выработку энергии. Кроме того, В2 помогает строить новые ферменты, участвует в синтезе АТФ, топлива для клеток, и образовании новых эритроцитов. Таким образом, роль рибофлавина сложно переоценить.Регулирует основные функции организма, включая восстановление поврежденных тканей.Помогает синтезу ДНК клеток.Поддерживает функции образования новых клеток крови.Улучшает активность других витаминов группы В.Поддерживает работу иммунной и нервной систем, особенно в условиях стрессов.Защищает организм от возрастных изменений, в том числе от проблем с памятью.Помогает расщеплять жировые клетки, чтобы получить из них энергию для повседневной жизни.В каких продуктах много В2Чтобы получить необходимое количество этого витамина, в рацион нужно включить продукты, богатые рибофлавином: мясо, молоко, гречневую крупу, печень, зеленый горошек, брокколи, желтый сладкий перец. Лидерами среди продуктов по содержанию этого соединения считаются:свинина и нежирная говядина;разные виды субпродуктов, но особенно печень и почки;куриные яйца;молоко и молочные продукты разного типа;бобовые и большинство орехов;грибы;овощи зеленого цвета (особенно листовые).Однако бывают ситуации, когда наш организм испытывает нехватку В2. Это может негативно отразиться на нашем здоровье.Почему его не хватаетКак правило, дефицит витамина B2 развивается из-за несбалансированного питания, длительного приема некоторых лекарственных средств (антидепрессантов, барбитуратов), заболеваний органов ЖКТ, а также наследственных болезней, при которых усвоение рибофлавина в организме нарушается.Характерные признаки нехватки витамина B2 — заеды в уголках губ, стоматит, конъюнктивит, шелушение кожи в области носогубного треугольника, общая слабость и утомляемость, сонливость, усиленное выпадение волос.Особенно опасен дефицит рибофлавина для беременных женщин.«Он может привести к аномалиям развития скелета плода. Поэтому врачи всегда внимательно следят за анализами женщин, ожидающих ребенка», — подчеркивает дерматолог Александра Филева.Избыток на пользу не пойдетИзбыток витамина B2 может возникнуть, если человек самостоятельно назначит себе прием витаминных комплексов. Симптомы гипервитаминоза — диарея, боль в правом боку, характерный желто-оранжевый цвет мочи, повышение артериального давления, нарушение работы почек.Перед приемом любых витаминно-минеральных добавок целесообразно сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Специалист порекомендует, какие витамины следует принимать, а также определит их дозировку.«Такой подход поможет избежать неприятных последствий для здоровья», — резюмирует врач.

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