Кариес: причины, лечение, профилактика

Кариес — патологическое заболевание, из-за которого разрушаются твердые ткани зуба. Он встречается чаще всего у тех, кто злоупотребляет сладостями. Считается, что сахар провоцирует размножение патогенных микроорганизмов. Если вовремя не вылечить заболевание, то можно лишиться зуба.Стадии кариесаСуществует несколько стадий заболевания. На ранних этапах кариес легко поддается лечению, запущенные ситуации могут привести к удалению зуба.Начальная. На поверхности появляется белое пятно, затем оно темнеет.Средняя. Происходит поражение десны, лежащей под эмалью. Образуется кариозная полость.Глубокий кариес. Воспаление переходит на соседние зубы, могут возникнуть различные осложнения — поражения десны.Причины кариеса:Главной причиной кариеса считается размножение патогенных микроорганизмов. Оно происходит из-за нескольких факторов:Неправильная гигиена полости рта.Гиповитаминоз.Нерациональное питание с обилием мягкой пищи и недостатком сырых овощей.Нарушение формирования зубов (из-за рахита или туберкулеза).Снижение иммунитета.Заболевания ЖКТ.Лечение кариесаЛечение кариеса происходит только у стоматолога. При среднем кариесе врач чистит пораженный участок бормашиной и ставит пломбу.Если поражение зуба глубокое, то может возникнуть пульпит. Тогда стоматолог удаляет нерв, и он становится хрупким. После этого происходит обработка кариозной полости. При необходимости ставится временная пломба. Через неделю она снимается, ставится постоянная.ПрофилактикаВ качестве профилактики заболевания стоматологи рекомендуют регулярную гигиену полости рта. Также нужно проходить осмотр у врача с периодичность раз в полгода-год. Это поможет предотвратить появление кариеса.В качестве другой профилактической меры рекомендуется налаживание режима питания, в частности минимизация углеводов в питании. Также нужно избегать приема контрастной по температуре пищи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки