Почему кальций и железо нельзя пить одновременно

Значение этих двух микроэлементов для здоровья неоспоримо, но так сложилось, что они не сочетаются друг с другом.По словам врача, всё потому, что железо и кальций начинают конкурировать за всасывание в пищеварительной системе. Поэтому организм не сможет эффективно усваивать их. И если бы только это, но нет, в результате вы можете ещё и ухудшить своё состояние.Как нельзя пить кальций и железо«Железо и кальций конкурируют за одни и те же рецепторы, и в результате кальций препятствует усвоению железа при совместном приёме», — уточнил врач-нутрициолог Игорь Строков.По его словам, кальций может снижать скорость всасывания железа. В результате получается, что человек купил добавок, чтобы улучшить здоровье, а получил железодефицитную анемию — нехватку в организме железа.Симптомы железодефицитной анемииАнемия, вызванная недостатком железа, сопровождается такими признаками:усталость;недостаток энергии;учащённое сердцебиение;одышка;головные боли;звон, жужжание или шипение в голове;странный вкус еды;желание есть несъедобное;трудности при глотании;болезненные язвы в углах рта;зуд;выпадение волос;ногти в форме ложки;синдром беспокойных ног.В том случае, если вы одновременно пили кальций и железо и столкнулись с симптомами из списка выше, нутрициолог порекомендовал обратиться к терапевту.Кстати, около 90% страдающих железодефицитной анемией — женщины. Причиной дефицита может стать обильная менструация.Как правильно пить кальций и железоНутрициолог Строков объяснил, что для оптимального усвоения время играет решающее значение. Поэтому он порекомендовал пить две эти добавки с промежутком в несколько часов.«Например, принимайте добавку железа (в сочетании с пищей или добавкой, богатой витамином С) утром, а добавку кальция — вечером. Такой поэтапный подход может помочь свести к минимуму взаимодействие», — сказал он.Какие лекарства нельзя пить вместеОпасные сочетания препаратов назвала главный врач, кардиолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Валентина Байдина.Средства от аллергии и от кашля. Они нередко содержат аналогичные по действию вещества, и совместный приём может привести к накоплению токсических уровней препаратов, а также к усилению седативного действия, расстройствам аппетита и сна, сильной вялости и заторможенности.Антидепрессанты и болеутоляющие. Для организма такой дуэт грозит кровотечением из пищевода или стенок желудка.Аспирин и антикоагулянты (профилактика или лечение тромбоза сосудов) совместно чреваты развитием опасных для жизни кровотечений — внешних или внутренних.Ингибиторы МАО (при терапии депрессии и паркинсонизме) и лекарства от простуды могут спровоцировать развитие серьёзного гипертонического криза, который из-за осложнений способен обернуться смертью.Сердечные препараты и другие лекарства. К примеру, при совместном употреблении с аналогом виагры возможны развитие сердечной недостаточности, гипертонический криз и летальный исход.От давления и антибактериальные средства провоцируют повышение давления, проблемы с пищеварением и увеличивают риск инсульта.

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