Нутрициолог: "Режим дня и питания повышает стрессоустойчивость"
Нутрициолог Ольга Андрейчук рассказала , как режим дня и питания влияют на стрессоустойчивость человека. Коррекция питания поможет сбросить лишний вес, восстановиться после болезни и вернуть энергию. А начинать надо с выстраивания режима дня.
Новый день начинается хорошо только тогда, когда ужин предыдущего дня не перегружен перед сном. Проснуться нужно с лёгким чувством голода, советует нутрициолог.
Только так человек готов хорошо позавтракать, чтобы получить заряд энергии.
«Такое начало дня уже располагает к продуктивности и хорошему настроению. Далее после каждого приёма пищи чувство голода обычно возникает через 2,5-3 часа», - рекомендует Андрейчук.
Важны и перекусы между основными приёмами пищи, чтобы организм не испытывал чувство голода, а затем вечером не возникал зверский аппетит.
«Если вы соблюдали режим дня и питания, то сможете поесть легкой пищи на ужин, чтобы хорошо и крепко уснуть. И так каждый день. Это вопрос привычки и дисциплины», - поясняет нутрициолог.
Тело ответит на системность режима дня и питания, а это в свою очередь повысит стабильность жизни и стрессоустойчивость.
«Наше тело любит всё системное: еда через равные промежутки времени в достаточном количестве, качественный сон в одно и то же время. Чем больше в нашей повседневной жизни стабильности, тем мы более стрессоустойчивые», - рассказала Ольга Андрейчук.
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