Эксперты рассказали, какие продукты провоцируют приступы мигрени

Приступы мигрени провоцируют не только проблемы со сном, стресс и переутомление, но и режим питания, а также конкретные продукты.Пропуск приема пищи либо ее недостаточное потребление являются одними из самых распространенных причин появления сильных головных болей и чувствительности к звукам и свету. Вместе с тем отмечается, что большую роль в данном случае играют не только порция пищи или частота перекусов, но и продукты, из которых они состоят.Мигрень могут вызвать отдельные химические вещества и добавки. Речь идет, например, о содержащемся в красном вине, некоторых видах сыра и мясных консервах тирамине. Опасность представляет в том числе усилитель вкуса глутамат натрия: он встречается в колбасах и соусах.

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