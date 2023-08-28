Эксперты рассказали, какие продукты провоцируют приступы мигрени
Пропуск приема пищи либо ее недостаточное потребление являются одними из самых распространенных причин появления сильных головных болей и чувствительности к звукам и свету. Вместе с тем отмечается, что большую роль в данном случае играют не только порция пищи или частота перекусов, но и продукты, из которых они состоят.
Мигрень могут вызвать отдельные химические вещества и добавки. Речь идет, например, о содержащемся в красном вине, некоторых видах сыра и мясных консервах тирамине. Опасность представляет в том числе усилитель вкуса глутамат натрия: он встречается в колбасах и соусах.
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