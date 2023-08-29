Эксперты рассказали, как сделать яичницу средством для похудения

Многие россияне любят полакомиться яичницей. Быстро, вкусно. доступно по цене, и даже полезно. Но оказывается, у этого «дежурного» блюда есть и еще одно важное достоинство.*Яичницу можно использовать и как достаточно эффективное средство для похудения. Правда, для этого ее нужно правильно приготовить. А именно, добавить в привычное блюдо специальный ингредиентДиетологи рекомендуют в качестве такой грамотной добавки острый чили-соуса. Либо молотый красный перец в дозировке половинка чайной ложечки на пару яиц.Портал со ссылкой на научные исследования сообщает, что метаболизм после такого тандема усиливается вдвое, способствуя ускоренному снижению веса.Таким образом получается двойная польза. Яйца содержат много нужного организму белка. Перец же усиливает ощущение сытости. Еще одно его полезное свойство: активация метаболизма, то есть, калории сжигаются быстрее за счет имеющегося в перце капсаицина. Специалисты американского Пердьюского университета выяснили, что это вещество на молекулярном уровне активирует потерю веса.

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