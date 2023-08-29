Диетолог Мухина: дыню опасно сочетать с алкоголем

Диетолог Мухина предупредила об опасных последствиях неправильного сочетания других продуктов с дыней.

Диетолог Мухина проинформировала в интервью, что дыню противопоказано сочетать с кисломолочными продуктами – это нарушает пищеварение и провоцирует диарею.

Кроме того, добавила Мухина дыню опасно сочетать с алкогольными напитками, особенно с пивом.

«Такое сочетание продуктов может привести к метеоризму, диарее, коликам, тошноте», - поделилась специалистка.

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