Ученые заявили, что поддержание стабильного веса увеличивает продолжительность жизни пожилых женщин

Согласно данным межинституционального исследования, проведенного Калифорнийским университетом в Сан-Диего, достижение возраста 90, 95 или 100 лет, известного как исключительное долголетие, было более вероятным для женщин, которые сохранили свой вес после 60 лет. Пожилые женщины, которые поддерживали стабильный вес, имели в 1,2–2 раза больше шансов достичь долголетия по сравнению с теми, у кого потеря веса составила 5 процентов и более.В недавнем выпуске журнала Journal of Gerontology: Medical Sciences ученые исследовали связь изменений веса в более позднем возрасте с исключительным долголетием среди 54 437 женщин, принявших участие в Инициативе по женскому здоровью, проспективном исследовании, изучающем причины хронических заболеваний. заболеваний среди женщин в постменопаузе. За весь период наблюдения 30 647 человек, или 56 процентов участников, дожили до возраста 90 лет и старше.Женщины, потерявшие хотя бы 5 процентов веса, имели меньше шансов достичь долголетия по сравнению с теми, кто достиг стабильного веса. Например, у женщин, которые непреднамеренно похудели, вероятность дожить до 90 лет была на 51 процент ниже. Однако набор веса на 5 и более процентов по сравнению со стабильным весом не был связан с исключительным долголетием.«Пожилые женщины в Соединенных Штатах очень часто страдают от избыточного веса или ожирения с диапазоном индекса массы тела от 25 до 35. Наши результаты подтверждают, что стабильный вес является целью долголетия для пожилых женщин», — сказал первый автор исследования Аладдин Х. Шадьяб из Калифорнийского университета в Сан-Диего. «Если стареющие женщины теряют вес, когда они не пытаются похудеть, это может быть предупреждающим признаком плохого здоровья и предиктором снижения продолжительности жизни».Результаты показывают, что общие рекомендации по снижению веса у пожилых женщин могут не помочь им прожить дольше. Тем не менее, авторы предупреждают, что женщинам следует прислушаться к медицинским советам, если для улучшения их здоровья или качества жизни рекомендуется умеренная потеря веса.Эти данные дополняют растущее количество исследований, связывающих взаимосвязь между изменением веса и смертностью. Примечательно, что это первое крупное исследование, изучающее изменение веса в более позднем возрасте и его связь с исключительным долголетием.

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