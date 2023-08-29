Врач Буниатян: подергивание при засыпании бывает сигналом эпилептической активности

Сомнолог Мигран Буниатян объяснил, в каких случаях подергивание при засыпании оказывается тревожным симптомом.Врач Буниатян рассказал в интервью, что подергивания при засыпании возникают, когда осуществляется переход от бодрствования к первой или второй стадии сна. Особенно часто это происходит у маленьких детей, чья нервная и мышечная системы окончательно не сформировались.Что касается подергиваний у взрослых людей, их не следует считать опасными, если происходит нормальное засыпание.«Если после подергиваний переход ко сну нарушается, и человек не может заснуть, то это повод обратиться к специалисту, чтобы выяснить – является ли сбой процесса засыпания признаком болезни», - поделился врач Буниатян с «Газетой.Ru».Медик отметил, что зачастую подобные подергивания сигнализируют о наличии синдрома обструктивного апноэ или синдрома беспокойных ног. Кроме того, подергивание при засыпании бывает сигналом эпилептической активности.«Существуют различные заболевания, связанные с нарушениями сна, например, так называемые парасомнии. Также это могут быть какие-то эпилептические активности», - сказал Мигран Буниатян.

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