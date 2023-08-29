Названа пряность, которая ускоряет метаболизм и помогает похудеть

Американские медики провели исследование влияния кардамона на здоровье и снижение веса. Популярная приправа оказалась незаменимым помощником в похудении. Она работает как антиоксидант и ускоряет метаболизм.Исследователи провели лабораторные испытания на мышах. Первой группе регулярно давали кардамон в течение 14 недель, другая ела свой обычный корм. В результате прирост массы тела был меньше у первой группы. При этом разницу в весе подопечных исследователи заметили уже с 10-й недели.Чтобы избежать обвинений в случайности, учёные провели томографию мышам из обеих групп. Оказалось, что у тех, кого регулярно кормили кардамоном, жировая масса меньше. Исследователи объяснили это тем, что у мышей из первой группы наблюдалось усиленное расщепление жировой массы.Поэтому кардамон может стать частью ежедневного рациона каждого. Эта старейшая в мире пряность не зря считается королём специй. Её можно добавлять не только в мясные и овощные блюда, но и в кофе. Запах этой специи отлично повышает настроение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки