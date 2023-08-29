Эндокринолог Калинчев рассказал об осложнениях диабета
Медик пояснил, что диабет опасен осложнениями. Могут возникнуть осложнения на глаза и почки, а также хроническая почечная недостаточность.
Эндокринолог отметил, что долгое время проблемы могут оставаться незаметными и выявляются только в процессе профилактических осмотров.
Калинчев добавил, что часто диабетики не выполняют рекомендации врачей, что приводит к появлению проблем со здоровьем. Эксперт предостерег от самолечения и призвал обращаться за помощью к эндокринологу, который подберет пациенту индивидуальную терапию, сообщает Pravda.ru.
В свою очередь эндокринолог Елена Островская добавила, что предвестниками сахарного диабета могут выступать повышенная утомляемость, постоянная жажда и учащенное мочеиспускание
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