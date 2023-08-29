10 правил, как защититься от легионеллеза

В Польше зарегистрирована вспышка легионеллеза, есть смертельные случаи. В Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора рассказали, как можно заразиться и что нужно делать, чтобы снизить риск заболевания.Легионеллез - это бактериальная инфекция, ее возбудитель Legionella pneumophila паразитирует в организме простейших - амеб, обитающих в теплой застойной воде. Поэтому главный путь заражения - через воду. Точнее, бактерии попадают в легкие при вдыхании мельчайших капель воды - водной взвеси, вызывая тяжелое воспаление легких. Такой водяной аэрозоль может выделяться из замкнутых водных систем - например, систем кондиционирования, водонагревания, в бассейнах и джакузи, если нарушаются правила очистки и обеззараживания воды. От человека человеку легионеллез не передается.Как защититься от заражения легионеллезом?Простейшие, зараженные бактериями Legionella pneumophila, живут в воде при температуре 20-45 °C . Этот диапазон температур способствует росту легионелл. Поэтому, например, водонагреватели надо настраивать на поддержание более высокой температуры.Опасен застой воды. Легионеллы быстрее размножаются, если их не тревожить, они предпочитают жить в стоячей воде. Чтобы вода не застаивалась, необходимо чаще использовать системы водоснабжения. Это, например, актуально для местных дачных водопроводов. Что касается воды в водонагревателях, их рекомендовано использовать не менее трех раз в неделю.Если вы только что вернулись домой после длительного отсутствия или не пользовались водонагревателем по другой причине, то перед тем, как его использовать, нужно включить его на максимальную мощность на несколько часов, затем слить воду и далее использовать свежую.Воду в домашних или дачных декоративных фонтанах нужно менять не менее раза в неделю, а в детских ваннах и мини-бассейнах использовать свежую воду.Омывателями лобового стекла в автомобиле нужно пользоваться ежедневно (прежде всего, в теплое время года), чтобы вода не застаивалась.Джакузи, бассейны и гидромассажные горячие ванны нужно регулярно дезинфицировать - обрабатывать антибактериальными растворами. Воду - сливать и менять минимум каждый месяц, лучше чаще.В пароувлажнитель утюга заливайте не водопроводную, а кипяченую или дистиллированную воду.Пользуясь ингаляторами, используйте стерильные растворы, водопроводной водой пользоваться нельзя.Кондиционеры нужно очищать и заменять в них фильтры, по крайней мере, два раза в год.Беременным женщинам и детям до пяти лет категорически не рекомендуется принимать гидромассажные ванны общественного пользования в аквапарках, гостиницах, спортивных клубах.

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