Почему суперлуние вызывает бессонницу и тревогу

В ночь с 30 по 31 августа можно увидеть уникальное явление – суперлуние, при котором спутник находится на очень близком расстоянии от Земли.Накануне события некоторые люди могут испытывать бессонницу. Невролог, наставник сервиса по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy, Мария Киселёва, объяснила, на какие процессы организма влияют фазы Луны.По словам врача, человек может ощущать на себе изменения природы, ритмы и циклы, поскольку является неотъемлемой её частью. Кто-то чувствует прилив сил и энергии, а для кого-то это период раздражительности, страхов и бессонницы.В первую очередь реакцию организма определяет психоэмоциональное состояние, впечатлительность и реактивность нервной системы и психики. Большую роль играет прочная база подсознательных предубеждений и установок, определяющих наше поведение и настроение.Также регулирующие гуморальные системы (они подчинены нервной регуляции) зависимы от обстановки. Например, воздействие яркой полной Луны в ночное время снижает выработку мелатонина. Это влияет на время наступления и качество сна.Часто у высокочувствительных людей могут проявляться отклонения в состоянии организма, что провоцирует обострение хронических заболеваний. В том числе паразитарных, так как паразиты становятся более активными при наличии изменений в гормональном фоне.

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