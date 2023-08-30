Нутрициолог Елена Свиридова посоветовала готовить смузи, являющийся отличным источником клетчатки для организма.Нутрициолог Свиридова поделилась в интервью «Известиям» рекомендацией покупать сезонные продукты из числа фруктов, овощей, ягод, ароматной зелени. Специалистка отметила, что из них можно готовить смузи. Представляя собой густой напиток, смузи обычно готовится из размельченных блендером или миксером ягод, фруктов или овощей. В такие напитки иногда добавляют молоко, растительное масло, семечки, овсяные хлопья и т.д. Нутрициолог Свиридова посоветовала включить в рацион смузи из сезонных продуктов.«Обязательно включите в рацион смузи – самый простой способ употребления большого количества клетчатки. В одном стакане можно уместить множество богатых витаминами продуктов», - сказала Елена Свиридова.Нутрициолог добавила, что смузи можно употреблять в разгрузочные дни. По словам эксперта, желудочно-кишечный тракт ежедневно испытывает большую нагрузку, и день без употребления твердой пищи будет полезен организму.Также Свиридова посоветовала замораживать овощи, ягоды и фрукты для длительного сохранения их свежести.«Вы можете убрать в морозилку вишню, чернику, голубику и малину, и добавлять ягоды в каши и творог, домашние пироги и компоты, готовить сладкие соусы или конфитюр», - поделилась эксперт.

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