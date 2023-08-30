4 распространенных дефицита витаминов и минералов у женщин

Нехватка питательных соединений наблюдается, если организм или не получает, или не усваивает необходимые вещества в нужном объеме. У женщин выделены четыре типичных дефицита. На что важно обратить внимание и как составить рацион питания, чтобы восполнить нехватку необходимых веществ?У дефицитов разных питательных веществ имеется общий перечень симптомов. Типичным признаком нехватки ценных соединений считается усталость. У женщин, кроме общего дефицита веществ, другие факторы могут подвергать организм высокому риску нехватки нужных соединений. Среди этих факторов диеты, медикаментозные препараты, образ жизни.Дефициты у женщинДефицит необходимых веществ в организме во многом индивидуален. Но у женщин выявлены общие дефициты, на которые важно обратить внимание.1. Витамин DСимптомы нехватки витамина D: систематические респираторные инфекции, усталость, сезонное аффективное расстройство, зимняя депрессия.Вероятные риски нехватки вит-на D:утрата плотности костей (остеопороз, переломы),диабет,гипертония,онкология,аутоиммунные патологии.Источники вит-на D: солнечное излучение, добавки этого витамина.2. Магний (Mg)Симптомы нехватки Mg: хронически напряженная мускулатура, тик, спазмы, сбой уровня сахара в крови, тошнота, нарушение сна.Вероятные риски нехватки магния:гипертония,кардиологические и сосудистые проблемы,диабет 2 типа,остеопороз,мигрень.Источники Mg: листовые зеленые овощи, бобовые культуры, орехи, семечки, цельнозерновые.3. Витамин B12Симптомы нехватки витамина B12 : утомляемость, слабость, головокружение, покалывание в конечностях.Вероятные риски нехватки витамина B12:малокровие,депрессивные состояния,спутанность сознания,проблемы с памятью,недержание мочи,утрата ощущений вкуса и запаха.Источники вит-на B12: рыба, мясо, яйца, молокопродукты. Рекомендуется комбинировать говядину (высокое содержание микроэлемента Fe и вит-на B12) с листовыми овощами (источник магния).4. Железо (Fe)Нехватка в организме минерала Fe чревата анемией, когда организм не может производить гемоглобин.Симптомы нехватки железа (железодефицитной анемии): утомляемость, слабость, бледность кожных покровов, боли в груди, усиленное сердцебиение, одышка, головные боли, головокружение, холодные конечности, опухание языка, ломкость ногтей, странные вкусовые пристрастия, утрата аппетита.Вероятные риски нехватки Fe:сердечно-сосудистые патологии, включая сердечную недостаточность,осложнения при вынашивании ребенка (преждевременные роды, младенцы с низкой массой тела),депрессивные состояния,более высокий риск инфекций.Источники микроэлемента Fe: говядина, говяжья печень (не мороженная), «дары моря», орехи, бобовые, овощи, зерновые.

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