4 распространенных дефицита витаминов и минералов у женщин
У дефицитов разных питательных веществ имеется общий перечень симптомов. Типичным признаком нехватки ценных соединений считается усталость. У женщин, кроме общего дефицита веществ, другие факторы могут подвергать организм высокому риску нехватки нужных соединений. Среди этих факторов диеты, медикаментозные препараты, образ жизни.
Дефициты у женщин
Дефицит необходимых веществ в организме во многом индивидуален. Но у женщин выявлены общие дефициты, на которые важно обратить внимание.
1. Витамин D
Симптомы нехватки витамина D: систематические респираторные инфекции, усталость, сезонное аффективное расстройство, зимняя депрессия.
Вероятные риски нехватки вит-на D:
утрата плотности костей (остеопороз, переломы),
диабет,
гипертония,
онкология,
аутоиммунные патологии.
Источники вит-на D: солнечное излучение, добавки этого витамина.
2. Магний (Mg)
Симптомы нехватки Mg: хронически напряженная мускулатура, тик, спазмы, сбой уровня сахара в крови, тошнота, нарушение сна.
Вероятные риски нехватки магния:
гипертония,
кардиологические и сосудистые проблемы,
диабет 2 типа,
остеопороз,
мигрень.
Источники Mg: листовые зеленые овощи, бобовые культуры, орехи, семечки, цельнозерновые.
3. Витамин B12
Симптомы нехватки витамина B12 : утомляемость, слабость, головокружение, покалывание в конечностях.
Вероятные риски нехватки витамина B12:
малокровие,
депрессивные состояния,
спутанность сознания,
проблемы с памятью,
недержание мочи,
утрата ощущений вкуса и запаха.
Источники вит-на B12: рыба, мясо, яйца, молокопродукты. Рекомендуется комбинировать говядину (высокое содержание микроэлемента Fe и вит-на B12) с листовыми овощами (источник магния).
4. Железо (Fe)
Нехватка в организме минерала Fe чревата анемией, когда организм не может производить гемоглобин.
Симптомы нехватки железа (железодефицитной анемии): утомляемость, слабость, бледность кожных покровов, боли в груди, усиленное сердцебиение, одышка, головные боли, головокружение, холодные конечности, опухание языка, ломкость ногтей, странные вкусовые пристрастия, утрата аппетита.
Вероятные риски нехватки Fe:
сердечно-сосудистые патологии, включая сердечную недостаточность,
осложнения при вынашивании ребенка (преждевременные роды, младенцы с низкой массой тела),
депрессивные состояния,
более высокий риск инфекций.
Источники микроэлемента Fe: говядина, говяжья печень (не мороженная), «дары моря», орехи, бобовые, овощи, зерновые.
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