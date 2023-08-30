Какой кофе бодрит больше — эспрессо, американо, капучино или латте?

Иногда через 20-30 минут после выпитой чашки нам хочется спать еще сильнее. А порой кофе вообще никак не действует на организм. В чем проблема?Каждый день в мире выпивают больше 2 миллиардов чашек кофе. Его пьют, чтобы насладиться вкусом и получить заряд бодрости. Вот только после выпитой чашечки кофе нередко тянет вздремнуть. А все из-за хитрого состава продукта.Кофе в зернах или растворимый — какой лучше?«Кофейное зерно состоит из оболочки и ядра. В оболочке находится кофеин, а в ядре — теобромин. Эти два алкалоида и влияют на нервную систему человека», — объясняет специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Якименко.Сначала в дело вступает кофеин.«Попадая в организм, кофеин сужает сосуды всех органов, кроме почек, блокирует действие аденозина. Этот нейромедиатор сигнализирует, что организм устал и ему требуется сон. В результате после чашечки кофе кажется, что сил и вправду становится больше, — говорит наш эксперт. — Но аденозин все равно вырабатывается и начинает активную бомбардировку мозга через 20-25 минут, когда действие кофеина заканчивается».А дальше начинает действовать второй алкалоид — теобромин.«Теобромин расширяет все сосуды, кроме почечных. Давление падает, мы расслабляемся. Приходится бороться со сном или бежать за второй чашкой кофе, чтобы снова взбодриться», — говорит Елена Якименко.Но кофе из цельного, необработанного зерна дает хоть какой-то, пусть кратковременно бодрящий эффект, ведь в него попадают оба алкалоида. А вот от гранулированного кофе вы точно энергии не получите, ведь кофеина там нет.«Во время обработки от зерна отделяют оболочку, ту самую кофеиновую составляющую, которая в последующем уходит на медицинские препараты с кофеином, — объясняет эксперт. — В производство растворимого обработанного кофе попадает ядро и всего 5-10% оболочки. Поэтому такой кофе не бодрит, от него сразу тянет в сон».К этому эффекту нужно быть готовым, даже если вы пьете исключительно цельнозерновой кофе. Просто у некоторых сортов он наступает чуть позже — через 30-35 минут».Снотворный эффект от кофе длится около часа. Но если выпить воды, эта стадия будет короче.Чем опасен кофе на дорожку«Воздействие теобромина на организм называют „эффектом 30-го километра“. Многие люди, не зная о действии этого алкалоида, попадают в опасные ситуации. С 30-го по 50-й километр от городской черты отмечается максимальное количество аварий с участием грузовых авто, и виной этому, казалось бы, безобидный бодрящий напиток», — предупреждает Елена Якименко.Поэтому пить перед поездкой кофе, тем более растворимый, не стоит. Вместо этого эксперт советует выпить чашку зеленого или черного чая.«В чайном листе достаточное количество кофеина, а теобромина нет», — объясняет Елена Якименко.Эспрессо, американо, капучино или латте — что больше бодрит?Если вы все-таки решили поймать бодрящий эффект, лучше всего подойдет эспрессо. Лишняя вода, как в американо, а также молоко или сливки, которые добавляют в капучино и латте, уменьшают эффект бодрости. Причем латте по составу, скорее, можно назвать молочным напитком, нежели кофейным.Ученые советуют не употреблять больше 400 мг кофеина в сутки, это 3-5 чашек.«Первую порцию лучше пить не с самого утра, а спустя 2–3 часа после пробуждения, — говорит наш эксперт. — И обязательно с чашкой кофе выпейте стакан воды для восстановления водного обмена».Как правильно выбрать кофе, чтобы он приносил только пользуВкус и запах«Странный запах и сильная горечь — характерные признаки некачественного кофе», — предупреждает эксперт.Качество сырья«В лаборатории ФГБУ „Центр оценки качества оценки зерна“ исследуют зеленые зерна кофе, так как именно от качественного сырья зависит качество и безопасность конечного продукта, — комментирует Елена Якименко. — Зерна исследуют на токсичные элементы, такие как кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, а также на микробиологические показатели — плесневелые грибы. Все показатели по результатам исследований должны соответствовать нормам».Правильное хранение«Если зерна подвергаются воздействию влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур или хранятся в неподходящих условиях, то становится отличной средой для размножения плесени Aspergillus и Penicillium, — говорит эксперт. — Плесень выделяет микотоксины, которые снижают потребительские качества продукта и вредят здоровью. Например, афлатоксин и охратоксин снижают защитные функции организма, обладают канцерогенным действием, негативно влияют на печень и почки».Избавиться от плесени в кофе уже не удастся. Зерна нельзя очистить или обработать. Нет разницы, какой кофе получится из плесневелого сырья — зерновой, молотый, растворимый или три в одном, — он все равно будет содержать токсины.«Не пейте кофе сомнительного качества, выбирайте кофе проверенных брендов и не храните просроченный продукт», — советует Елена Якименко.

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