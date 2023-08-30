Врач Кашух: продукты с крахмалом и трансжирами могут быть канцерогенными

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, как вместе с едой в человеческий организм проникают канцерогены.Врач Кашух сообщила, что канцерогены представляют собой химические вещества, увеличивающие риск развития рака.«Вода, воздух, почва, строительные материалы, бытовая химия часто содержат канцерогены. Пища порой тоже может стать источником этих ядов», - поделилась специалистка.В частности, уточнила Кашух, канцерогенными могут быть продукты с крахмалом. Подвергаясь нагреванию, такие продукты становятся источником канцерогена акриламида – провокатора клеточных мутаций, ведущих к появлению злокачественных опухолей.«Больше всего канцерогена акриламида содержится в блюдах из картошки, которые готовили при температуре выше 120 градусов», - проинформировала врач.Кроме того, канцерогенным продуктом становится растительное масло, которое нагревается до температуры больше 200 градусов. Когда во время жарки масло дымится, в нем возникают потенциально опасные для организма соединения – глицидиловые эфиры. Эти вещества подозревают в том, что под их воздействием в молочных железах, почках и печени появляются опухоли.Также врач Кашух предупредил об опасности трансжиров – в первую очередь, искусственных. Их богатым источником являются кулинарное масло и маргарин. Таким образом, наиболее насыщенными трансжирами являются выпечка и кондитерские изделия. С употреблением этих трансжиров тесно связаны проблемы повышенного холестерина и закупорки сосудов, подверженность гипертонии, ишемической болезни сердца. Но также искусственные трансжирные кислоты могут обладать канцерогенным эффектом.«Канцерогены имеют свойство накапливаться в организме и отравлять его постепенно», - предупредила врач.

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