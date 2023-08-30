Растяжка для рук при синдроме запястного канала

Специальные упражнения могут помочь предотвратить травмы и облегчить симптомы CTS. Как правило, они заключаются в растягивании мышц плечаСпециальные упражнения при синдроме запястного каналаСиндром запястного канала (CTS) ? общий термин для описания симптомов и состояний, когда срединный нерв сжимается в результате набухания или воспаления в окружающих тканях.Специальные упражнения могут помочь предотвратить травмы и облегчить симптомы CTS. Как правило, они заключаются в растягивании мышц плеча и мышц, которые сгибают и разгибают запястье.Ниже приводятся некоторые упражнения, которые могут быть полезными при подобном синдроме. Перед началом любых упражнений обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы выяснить, подходят ли они в вашем случае.Все движения должны выполняться медленно, без рывков и излишнего напряжения. Задерживайтесь в указанных положениях от 10 до 30 секунд в зависимости от ощущений. Повторите движения на обе стороны от 5 до 10 раз.Растяжка для плеч:• Встаньте на расстоянии примерно 20 см от дверного проёма. Согните локоть и поместите руку на раму на высоте плеча и наклонитесь вперёд сквозь проход.• Ноги на ширине плеч, колени расслаблены. Заведите согнутую в локте руку через грудь, поместите кисть второй руки на противоположную руку выше локтя и надавите на неё, прижимая к телу.• Лягте на бок, колени согнуты, между ними поместите подушку, положите верхнюю руку на талию, локоть согнут на 90 градусов. Медленно отведите предплечье назад с ладонью, обращённой вверх, удерживая при этом локоть на месте.Растяжка для запястий:• Положение сидя или стоя, ноги на ширине плеч, колени расслаблены, сложите руки в «молитвенном положении» на уровне груди: ладони и локти соединены и находятся близко к телу. Сохраняя ладони соединёнными, опускайте руки до уровня талии.• Исходное положение, как в вышеописанном упражнении. Заложите внешнюю сторону запястья каждой руки в подмышечную впадину, чтобы руки выглядели как «цыплячьи крылышки». Сохраняя положение запястий, осторожно опустите локти вниз, чтобы растянуть верхнюю часть запястья.• Сядьте, вытянув вперёд согнутую в локте руку, ладонь направлена вверх. При помощи второй руки давите вниз, растягивая запястье и каждый палец в отдельности.• То же исходное положение, но ладонь направлена вниз, кисть сжата в кулак. Другой рукой осторожно надавливайте на кулак.

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