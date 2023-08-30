5 ошибок бросающих курить

Просто так отказаться от курения очень сложно, для этого необходимо терпение и желание избавиться от пагубной зависимости.О пяти главных ошибках бросающих курить рассказал главный нарколог Москвы Антон Масякин.— Недооценка сложности отказа от курения. Многие курильщики длительное время ошибочно полагают, что могут легко бросить курить, когда захотят и так будет сколько угодно раз. Однако это не так. Залог успеха в отказе от курения — наличие хорошей мотивации для этого и четкое понимание, что даст отказ от курения именно в вашем случае, — сказал он.В качестве второй ошибки эксперт выделил желание человека решить проблему самостоятельно. Врач подчеркнул, что некоторые люди опасаются попасть на учет и дальнейших проблем при трудоустройстве. Однако это не имеет ничего общего с реальностью: лечение никотиновой зависимости не предусматривает постановки на учет и какие-либо еще ограничения.Третьей ошибкой является неполный курс лечения. По его словам, люди раньше времени считают, что цель уже достигнута и самое сложное позади. Но полное прохождение курса необходимо, поскольку в ином случае может произойти рецидив.Также важно делиться с близкими о наличии такой проблемы. Вы можете заручиться их поддержкой и помощью. Если в вашем окружении есть курящие, то можете начать бросить курить вместе.По мнению Масякина, еще одной ошибкой является переоценка прошлого неудачного опыта. Согласно статистике, большинству курильщиков требуется предпринять около семь–восемь попыток отказа от курения, чтобы избавиться от пагубной привычки.

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