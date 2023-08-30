Названы болезни, которые обостряются осенью у людей страше 50 лет

В осеннее время года люди болеют чаще независимо от возраста. Но особенно подвержены риску обострений хронических заболеваний и развитию сезонных простуд люди старше 50 лет, потому что их иммунитет слабеет и организму становится сложнее бороться с вирусами и бактериями.О том, какие недуги могут обостриться осенью в этом возрасте, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.На старт, внимание, болезни!По ее словам, осенью начинают обостряться множество болезней. Среди них:Суставные боли— Люди старше 50 лет могут сразу почувствовать неприятные ощущения в суставах. Когда наступает сырая и дождливая погода, они начинают реагировать на смену погоды первыми. Начинаются неприятная ломота либо ноющие боли в ногах или руках, — отметила Чернышова.ЯзвыОсенью могут обостриться и язвенные болезни, предупредила врач. Это происходит из-за резких скачков погоды. Если вовремя не начать профилактику заболевания, оно может обостриться.Простуды и ОРВИТакже увеличивается число простуд как среди детей, так и среди взрослых и пожилых людей, предупредила врач.— Увеличивается число простуд, из-за чего люди с хроническими легочными заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия, — уточнила специалист.Психические заболеванияУ психических заболеваний тоже есть сезонность, напомнила врач, и осенью они могут обостриться.— Поэтому если у человека старше 50 лет есть психиатрические диагнозы, стоит заранее обратиться к лечащему врачу, чтобы скорректировать план терапии и избежать обострения состояния, — порекомендовала Чернышова.На фоне смены погоды, отсутствия солнца и поры дождей у человека может ухудшиться и настроение. Это тоже влияет на психологическое состояние пациента, считает медик.Аллергические реакции— В начале осени продолжают цвести сорные травы и у людей могут возникнуть аллергии на пыльцу этих растений, — предостерегла терапевт. — Может начаться и аллергия на холод, если на улице резко понизится температура.Меры профилактикиПо словам врача, в это время поспевает очень много ягод, овощей и сезонных фруктов, поэтому важно включить в рацион как можно больше таких продуктов. Также не стоит забывать про прогулки на свежем воздухе.— Нужно взять за правило выходить на улицу, в независимости от погоды. Желательно в парке или во дворе, где нет скопления машин. Солнечные лучи даже осенью проникают через облака, поэтому вырабатывается витамин D, — объяснила Чернышова.А еще такие прогулки стимулируют иммунную и сердечно-сосудистую системы, добавила терапевт.

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