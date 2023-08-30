Врач Королева: кабачок помогает людям старше 45 лет в борьбе с отеками

Врач Маргарита Королева: богатый калием кабачок помогает склонным к отечности людям выводить лишнюю воду.Врач Королева проинформировала, что кабачок может быть полезным практически в любом возрасте, тем более что он не вызывает аллергических реакций.«Кабачок содержит достаточное количество калия, натрия, кальция, магния и других минеральных веществ. В нем есть антиоксиданты, витамины B и С, биофлавоноиды, которые поддерживают здоровье сосудистой стенки», – сказала Маргарита Королева.Эксперт добавила, что если употреблять кабачок сырым или после небольшой термической обработки, организм получит больше полезных питательных веществ. Также врач отметила, что кабачки приносят особенную пользу людям после 45 лет.«Кабачок может помочь людям старше 45 лет в борьбе с отеками и возрастным ослаблением зрения, так как в нем содержится лютеин и зеаксантин», - объяснила медик.По совам врача, в составе кабачка содержится большое количество калия – микроэлемента, который влияет на вывод лишней жидкости из тела и снижение артериального давления. Вдобавок этот овощ отличается высоким содержанием клетчатки, эффективно стимулирующей процессы естественного очищения организма, выведения потенциальных токсинов.

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