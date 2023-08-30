В каких случаях стоит отказаться от тыквенных семечек

Противопоказания:Индивидуальная непереносимость тыквы, аллергическая реакция.Повышенная кислотность желудка.Гастрит и язвенная болезнь в стадии обострения.Камни в почках и печени.«Семена тыквы обладают выраженным желчегонным действием, поэтому к их употреблению нужно подходить с осторожностью. Во всех остальных случаях сырые тыквенные семечки можно добавлять в салаты и соусы», — пояснила врач.Уникальный состав делает семена тыквы хорошим помощником в борьбе со многими недугами. Клетчатка и омега-6 позволяют снизить риск аритмии и тромбоза. Их хорошо включать в свой рацион в качестве профилактики паразитов.Семена полезны при следующих заболеваниях:сердечно-сосудистой системы,гипертонии,депрессии,воспалении предстательной железы,для профилактики болезней щитовидной железы.Дневная норма для здорового человека — 60-70 тыквенных семян.

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