В каких случаях стоит отказаться от тыквенных семечек
Индивидуальная непереносимость тыквы, аллергическая реакция.
Повышенная кислотность желудка.
Гастрит и язвенная болезнь в стадии обострения.
Камни в почках и печени.
«Семена тыквы обладают выраженным желчегонным действием, поэтому к их употреблению нужно подходить с осторожностью. Во всех остальных случаях сырые тыквенные семечки можно добавлять в салаты и соусы», — пояснила врач.
Уникальный состав делает семена тыквы хорошим помощником в борьбе со многими недугами. Клетчатка и омега-6 позволяют снизить риск аритмии и тромбоза. Их хорошо включать в свой рацион в качестве профилактики паразитов.
Семена полезны при следующих заболеваниях:
сердечно-сосудистой системы,
гипертонии,
депрессии,
воспалении предстательной железы,
для профилактики болезней щитовидной железы.
Дневная норма для здорового человека — 60-70 тыквенных семян.
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