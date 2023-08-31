Врач Умнов рассказал, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья

Безопасная суточная доза кофеина для здорового человека составляет около 250–300 мг, то есть не более двух чашек. О последствиях злоупотребления напитком рассказал хирург Александр Умнов.По словам специалиста, чрезмерное употребление кофе увеличивает диурез – объем образуемой за определенный промежуток времени мочи. Это может привести к обезвоживанию, потере кальция, магния и пагубно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой и нервной систем. В таком случае повышается риск возникновения эпилепсии, приступов паники и аритмии, предупредил врач."Также в кофе низкого качества могут быть добавки, вызывающие повышение холестерина и липопротеины низкой плотности, из-за чего возрастает риск атеросклероза сосудов", – обратил внимание хирург.При постоянном употреблении кофеина возможно появление отеков на ногах: тонус вен меняется, а жидкость задерживается в тканях. Помимо этого, из-за скапливания крови в венах может развиться варикоз, резюмировал эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки