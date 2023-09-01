7 способов оказать себе скорую эмоциональную помощь

Эти навыки не менее важны, чем умение наложить жгут или сделать искусственное дыхание.Мы всегда заклеиваем порез пластырем или пьём антибиотики для лечения инфекции. Без каких?либо вопросов, правда? Наоборот, вопросы возникают, если кто?то этого не делает. Нам кажется странным не оказывать первую помощь.Тогда почему мы не относимся к своему ментальному здоровью с такой же заботой? И считается, что однажды мы должны естественным образом «преодолеть» все свои душевные раны. Хотя, если вас когда?нибудь отвергали или вы терпели серьёзную неудачу, вы знаете, что эмоциональные травмы калечат не меньше, чем физические.Каждому из нас необходимо освоить навыки скорой эмоциональной помощи. Сделать это можно несколькими способами.1. Научиться замечать эмоциональную больФизическая боль предупреждает нас, что в организме что?то идёт не так и нам нужно как можно быстрее с этим разобраться. Эмоциональная боль работает точно так же. Если чувство отверженности, грусть от неудачи или плохое настроение никак не проходят, значит, внутри у вас психологическая рана, которую пора «лечить».Одиночество, например, может быть разрушительным для психологического и физического здоровья. Поэтому если вы, кто?то из ваших друзей или близких ощущает социальную или эмоциональную изоляцию, необходимо подумать, как выбраться из этой ситуации.2. Грамотно реагировать на неудачиВ силу своей природы одна психологическая рана способна легко привести к другой. Например, после неудачи мы часто фокусируемся на том, чего не можем сделать, а не на том, что в наших силах. Из?за этого нам сложно показывать хорошие результаты, мы начинаем ещё больше переживать из?за ошибок и попадаем в замкнутый круг.Чтобы предотвратить закручивание эмоциональной спирали, научитесь игнорировать первую реакцию на провал, а именно — чувство беспомощности и моральный упадок. Вместо этого составьте список всего, что вы сможете проконтролировать, если попробуете снова реализовать задуманное. Проанализируйте степень своей подготовки и план действий и попробуйте их улучшить. Это позволит избавиться от ощущения беспомощности и повысит шансы на будущий успех.3. Следить за колебаниями самооценкиЭто своего рода психологическая иммунная система, которая ограждает нас от внутренней боли и укрепляет эмоциональную выносливость. Именно поэтому так важно тщательно следить за самооценкой и стараться не обижать самого себя, особенно если вам и так больно.Один из способов «вылечить» сломанную самооценку — практиковать самосострадание. Когда вы начинаете критиковать себя, выполните простое упражнение. Представьте, что ваш друг переживает из?за таких же проблем, и напишите ему письмо со словами сочувствия и поддержки. Затем прочитайте это послание. Именно такие слова вы должны говорить самому себе.4. Отвлекать себя от негативных мыслейКогда вы прокручиваете в голове не самые приятные события без какой?либо цели, например узнать что?то новое или попытаться решить проблему, это быстро становится привычкой. А она в свою очередь может привести к глубокой психологической травме.Самый лучший способ прервать подобные размышления — отвлечь себя задачей, которая требует максимальной концентрации. Например, порешать судоку. Две минуты переключения на новое дело — и вам уже не так сильно хочется возвращаться к негативу.5. Найти смысл в потеряхПотери — часть жизни. Однако они могут оставлять шрамы и мешать нам двигаться вперёд, если мы не будем лечить эмоциональные раны, которые с ними связаны.Если прошло уже много времени, а у вас всё никак не получается оправиться от потери, нужно посмотреть на неё по?другому. Самое важное, что вы можете сделать, чтобы облегчить боль и встать на путь исцеления, — найти смысл и цель в своей потере. Это сложно, но задумайтесь о том, что вы приобрели благодаря этому событию.Например, вы потеряли работу. Зато теперь у вас появилась возможность пересмотреть, чем на самом деле вы хотите заниматься. Подумайте, как вы можете начать заново наслаждаться жизнью и какие изменения позволят вам жить в соответствии со своими ценностями.6. Работать с чувством виныИногда чувствовать себя виноватым бывает полезно. В небольших дозах чувство вины предупреждает нас, когда пора действовать и решать проблемы в отношениях с другими людьми. Однако излишнее чувство вины токсично и опасно. Оно забирает эмоциональную и интеллектуальную энергию, отвлекает нас от других задач и мешает наслаждаться жизнью.Один из самых действенных способов справиться с остаточным чувством вины — эффективно извиниться. Да, вы наверняка уже просили прощения, но эффективное извинение — гораздо более сложный процесс. Оно требует так называемого утверждения о сочувствии. Другими словами, извинение должно основываться не на объяснении, почему вы поступили именно таким образом, а на рассуждении, как ваше действие или бездействие повлияло на другого человека. Это поможет ему простить вас, а вы сможете наконец?то избавиться от вины.7. Разобраться, что помогает именно вамПрислушивайтесь к себе и анализируйте, как лично вы справляетесь с эмоциональными ранами. Вы отмахиваетесь от них и стараетесь ни о чём не думать? Сразу сильно переживаете, но потом быстро отходите? Или проводите недели в мыслях о том, что сделали неправильно? Используйте ответы, чтобы понять, какие методы скорой эмоциональной помощи в разных ситуациях нужны именно вам.Отнеситесь к этому как к физической боли. У вас наверняка есть проверенные таблетки, которые вы принимаете, когда болит голова или живот. Найдите такое же лекарство и для эмоциональной боли.То же самое касается развития эмоциональной устойчивости. Регулярно сверяйтесь со своим психологическим здоровьем, особенно после сложных стрессовых ситуаций. Найдите техники, которые работают, и научитесь помогать себе самостоятельно.Да, практика эмоциональной гигиены требует времени и сил, но она значительно улучшает качество жизни в целом.

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