Диетолог Пономарева: эта диета поможет вам стабильно худеть

По словам врач-диетолога, изменение диеты в сочетании с физическими упражнениями может помочь вам сбросить вдвое больше веса.Если вы когда-либо сидели на диете, вы, вероятно, знаете, как это разочаровывает, наконец, достичь своей цели, но вес снова откатывается через несколько недель или месяцев.По словам диетолога, одна из проблем заключается в том, что когда вы теряете камни, вы сжигаете не только жир, но и мышцы. В отличие от жира, ваши мышцы сжигают энергию в течение всего дня, даже когда вы спите.Это означает, что когда вы теряете мышцы, количество калорий, которые вы сжигаете в состоянии покоя, также начинает замедляться. Это может привести к тому, что ваш путь к снижению веса застопорится или вам будет сложнее удерживать вес после того, как вы попрощаетесь с диетой, которая привела вас к этому, объяснил гуру здоровья.К счастью, врач также поделился простой диетической хитростью, которая может гарантировать эффективность ваших усилий по снижению веса.«Самое важное — это обеспечить достаточное количество белка в своем рационе, чтобы сохранить мышечную массу. Если вы хотите похудеть безопасно и эффективно, убедитесь, что вы потребляете не менее 50 г белка в день и что ежедневное потребление белка распределено между тремя основными приемами пищи, так как так он лучше усваивается», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Хорошими источниками необходимых макронутриентов являются мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобы, чечевица, орехи и цельнозерновые продукты.Независимо от того, пытается ли Пономарева сбросить вес или нет, она следит за тем, чтобы он ел достаточно.«Обычно я ем на завтрак два яйца (15 г белка) или копченую рыбу (25 г белка). Я слежу за тем, что я получаю как минимум 20 г белка во время обеда и ужина», — сказала она.Чтобы продвинуть свой план по снижению веса на шаг дальше, врач также рекомендовал регулярно заниматься физическими упражнениями.Исследование 2011 года показало, что женщины с избыточным весом, перешедшие на диету с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов и занимающиеся спортом семь дней в неделю, потеряли в два раза больше жира на животе, чем группа, придерживавшаяся низкобелковой диеты. Участники группы с низкобелковой диеты в итоге набрали в среднем на 6 килограмма больше мышечной массы.Правильные углеводыУглеводы также важны, но важно выбирать "правильные" варианты. Выбирайте цельнозерновые продукты, такие как овсяная каша длительного приготовления, цельнозерновой хлеб, хлопья с отрубями, фрукты, овощи и орехи.Богатые питательными веществами и клетчаткой такие продукты, как шпинат, капуста, брокколи, перец и помидоры,Хотя любое физическое движение полезно для вашего здоровья, Пономарева посоветовала попробовать упражнения с отягощениями, такие как отжимания и приседания, чтобы сохранить мышцы.

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