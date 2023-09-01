Все начиналось с него: этот безобидный симптом рака поджелудочной железы был у 86% заболевших

Если вы заметили совершенно безобидный на первый взгляд, но нетипичный для себя симптом, который не проходит уже некоторое время, то есть веская причина проверить свое здоровье у врача.Рак поджелудочной железы — одно из самых коварных и опасных онкологических заболеваний. Его довольно трудно диагностировать на ранней стадии из-за неявных симптомов. При этом опухоль очень быстро растет и дает метастазы, у нее высокая склонность к рецидивам. На четвертой, последней стадии прогноз врачей в большинстве случаев будет весьма мрачным.После радикальной операции по удалению органа на ранней стадии пятилетняя выживаемость не превышает 25-30%. С четвертой стадией живут свыше пяти лет в среднем не более 3% больных.Именно поэтому так важно не игнорировать безобидные на первый взгляд сигналы, которые могут указывать на этот недуг. Один из таких признаков — астения, пишет издание Express.Астения проявляется физической слабостью, недостатком энергии. Иногда этот симптом захватывает все тело целиком, а иногда поражает только некоторые части — ноги или руки.От обычной усталости астения отличается продолжительностью. Вы чувствуете себя обессиленным большую часть дня, и даже выполнение привычных повседневных задач становится трудным делом.Согласно исследованию, опубликованному в издании Clinical and Translational Oncology, астения — один из наиболее распространенных симптомов рака поджелудочной железы.Осмотрев 185 участников, ученые заметили, что этот симптом был обнаружен у 86% пациентов.Кроме того, есть и другие признаки рака поджелудочной железы. Если вы заметили сочетание нескольких из них, лучше проверить свое здоровье у специалиста. Возможно, они указывают на другую болезнь, но разбираться в этом лучше с помощью врача.Вот несколько распространенных симптомов:белки глаз или кожа желтеют;зуд кожи;более темная моча;потеря аппетита или потеря веса;высокая температура, ощущение жара или дрожи;диарея, запор;боль в верхней части живота и спине, которая может усиливаться, когда вы едите или лежите, и уменьшается, когда вы наклоняетесь вперед;симптомы расстройства желудка.КстатиСреди факторов риска этого недуга врачи-онкологи особенно выделяют ожирение. Лишние килограммы примерно в 1,5-2 раза повышают риски развития рака поджелудочной железы. Кроме того, вероятность столкнуться с этой болезнью повышают курение и сидячий образ жизни. Есть и другие диагнозы, которые также связаны с повышенным риском этого онкозаболевания. Подробнее об этом, а также о том, как лечат рак поджелудочной железы, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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