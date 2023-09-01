3 полезных завтрака, которые помогут снизить уровень холестерина в крови

Эти продукты для утреннего приема пищи помогут защитить ваши сосуды от холестериновых бляшек и дадут продолжительное чувство сытости.Высокий уровень холестерина автоматически повышает риск инсульта, сердечных приступов и других проблем с сосудистой системой. Поэтому с этим состоянием нужно бороться. Хорошая новость в том, что решить проблему с холестерином может помочь грамотный рацион, в частности правильный завтрак.Многие люди пропускают утренний прием пищи, и зря. Именно он придает заряд энергии и бодрости на весь день. А при правильном подходе он способен еще и оздоровить вас.Какие продукты принято считать главными виновниками высокого холестерина? В основном это жирная пища: сыры, сливочное масло, мясо, выпечка. Все это не стоит есть на завтрак. Лучше обратить внимание на овес, авокадо и фасоль.ОвесОвес богат растворимой клетчаткой. Врачи клинки Мейо объясняют: именно такие пищевые волокна мешают всасываться холестерину в кровоток, что помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности.Буквально 5-10 граммов растворимой клетчатки дают ощутимый результат. А сколько овса нужно съесть, чтобы заметить позитивные изменения? Есть исследование 2017 года, которое показало: у участников эксперимента, которые ежедневно съедали 70 граммов овса в виде каши, наблюдалось снижение уровня «плохого» холестерина. За 28 дней этот параметр удалось уменьшить на 11,6%.ФасольСытный завтрак помогает не переедать весь день. Что насчет запеченной фасоли? Она долго переваривается и поэтому дает продолжительное чувство насыщения. Кроме того, как отмечают специалисты Гарвардской медицинской школы, в этом продукте много все той же растворимой клетчатки, которая отлично помогает снизить уровень холестерина.АвокадоТост с авокадо не зря стал таким популярным вариантом завтрака. Исследование от 2015 года продемонстрировало, что буквально одно авокадо в день при условии диеты с умеренным содержанием жиров помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности.КстатиПонять, что у вас повышен уровень холестерина, довольно непросто. Это состояние очень часто долго не дает специфических симптомов. Впрочем, есть несколько признаков, которые помогут заметить повышенный холестерин и принять меры. Подробнее о них можно прочитать ЗДЕСЬ.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки