Какие лекарства взять с собой на природу: отвечает врач-терапевт

Собираясь на природу, важно не забыть о походной аптечке. Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал в материале АиФ, какие лекарства должны быть с вами, если вы собрались на отдых за город.На первое место терапевт поставил обезболивающие препараты. Если вы собираетесь в поход вместе с детьми, необходимо брать лекарства в детских дозировках.«Подойдут парацетамол или ибупрофен, которые также оказывают жаропонижающий эффект. Если в поход идут дети, для них могут понадобиться препараты в детских дозировках или в виде сиропов или свечей», – сказал Ромасов.Он отметил, что важно не забыть препараты от диареи. Вероятность получить расстройство желудка на природе гораздо выше, чем в городе.«При обычной функциональной диарее (без повышения температуры тела, появления слизи, крови, примесей в кале) подойдет лоперамид (учтите, что его нельзя принимать дольше двух дней). При бактериальной диарее или при пищевом отравлении понадобятся сорбенты (классический активированный или порошкообразные)», – объяснил врач в материале «Аргументы и факты».Иван Ромасов также напомнил об антигистаминных препаратах, спазмолитиках и антисептиках. Перевязочный материал тоже обязательно должен лежать в аптечке.«Спазмолитики (Но-Шпа или Мебеверин), препараты от аллергии (антигистаминные или более серьезные – гормональные или эпинефрин в случае анафилаксии или отека квинке в анамнезе). Аллергия в походе возникает довольно часто. Антисептики – для обработки ран и порезов – хлоргексидин или перекись водорода, раствор йода, стерильные и эластичные бинты, вата, пластыри, средства для перевязки», – заключил эксперт.

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