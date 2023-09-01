4 признака, что со здоровьем что-то не так!

Наше тело посылает нам определенные сигналы, которые позволяют вовремя узнать о развитии того или иного заболевания и принять соответствующие меры.Уже с древних времен медицина училась распознавать внешние изменения человеческого тела, чтобы определить развитие какого-либо внутреннего заболевания.И сегодня, несмотря на развитие технологий и наличие более точных способов диагностики, большинство врачей по-прежнему призывают быть внимательнее к себе и не игнорировать сигналы, которые посылает нам собственное тело.Не игнорируйте сигналы, которые посылает собственное телоКитайская медицинская система, к примеру, и другие восточные терапевтические методики основываются на том, чтобы распознавать все виды внешних изменений тела для диагностики различных аномалий в организме.К счастью, наше тело действительно посылает нам определенные сигналы, которые позволяют вовремя узнать о развитии того или иного заболевания и принять соответствующие меры.МочаПо цвету и запаху мочи можно определить, имеется ли какая-то проблема в организме. Если вовремя обратить на это внимание, то серьезных заболеваний удастся избежать. Моча здорового человека должна иметь светло-желтый цвет и характерный, не очень сильный запах.Цвет: по цвету мочи можно определить, например, степень гидратации организма. Моча светлого цвета говорит о том, что телу хватает жидкости и все нормально. Темный же цвет мочи указывает на обезвоживание организма и почечную недостаточность, ведь именно почки отвечают за удаление вредных веществ через мочевыводящие пути.Частота мочеиспусканий: слишком частое мочеиспускание является достаточно распространенным симптомом у людей, страдающих от диабета или инфекций мочевыводящих путей. Кроме того, такая проблема может быть связана с чрезмерным потреблением алкоголя, ослаблением мышц тазового дна и беременностью.Запах: слишком сильный запах мочи также может свидетельствовать о том, что в организме есть проблемы. Если помимо этого вы заметили, что моча стала темнее, чем обычно, или вы чаще стали испытывать позывы к мочеиспусканию, то лучше незамедлительно обратиться к специалисту.Присутствие крови в моче: наличие крови в моче является распространенным симптомом заболеваний почек и мочевыводящих путей. Чаще всего это связано с наличием камней в почках.Резкие колебания веса телаПри нормальном функционировании всех систем организма потеря и набор веса связаны с типом питания и образом жизни каждого конкретного человека. Если же колебания веса тела внезапны, то игнорировать это нельзя, в большинстве случаев это связано с развитием серьезных заболеваний.Если человек неожиданно набирает большой вес, то это может быть связано с дисбалансом в щитовидной железе, задержкой жидкости, беременностью или проблемами с сердцем или почками.Если же, напротив, человек без видимой причины резко сбрасывает вес, то важно незамедлительно обратиться к врачу, так как это один из признаков онкологии.Изменения кожных покрововКожа — это наш самый большой орган, а значит и наиболее уязвимый к воздействию всевозможных внешних факторов. Очень важно регулярно осматривать себя, знать свое тело, чтобы вовремя заметить какие-либо изменения кожных покровов, так как они могут свидетельствовать о заболеваниях, которые развиваются у нас внутри.Если вы вдруг заметили, что кожа меняет свой цвет или появились родинки, пигментные пятна, воспаление или сильная угревая сыпь, то лучше всего проконсультироваться с дерматологом, чтобы поставить точный диагноз и предотвратить развитие серьезных заболеваний, например таких, как рак кожи.О чем расскажут ногти?Изменения, происходящие с нашими ногтями, также могут быть симптомом различных заболеваний. Ногти не только являются частью внешнего образа, но также и своеобразным «зеркалом» нашего тела.Бледные ногти и появление белых пятен на них: если ваши ногти потеряли свой естественный блеск и вы заметили появление белых пятен, то, возможно, это предупреждение о наличии анемии и недостатке красных кровяных клеток. В данном случае лучше обратиться к врачу и откорректировать свой рацион, добавив в него больше продуктов, содержащих железо.Хрупкие и ломкие ногти: слишком ломкие ногти и появление на них трещин может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой.Утолщенные ногтевые пластины, желтоватый оттенок: если вы столкнулись с такими проблемами, то скорее всего речь идет о грибковом заболевании, которое может распространиться по всей поверхности ногтевой пластины.

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