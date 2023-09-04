Длительное время перед экраном связано с задержкой развития у детей

Количество времени, проводимого детьми перед экраном, связано с задержкой в развитии.В ходе исследования было изучено 7097 пар мать-ребенок, участвовавших в когортном исследовании рождаемости и трех поколений проекта Tohoku Medical Megabank. Время воздействия экрана каждого ребенка оценивалось с помощью родительских анкет, охватывающих просмотр телевизоров, дисплеев для видеоигр, планшетов, мобильных телефонов и других электронных устройств с визуальными дисплеями.Дети, участвовавшие в исследовании, были почти поровну разделены на мальчиков (51,8%) и девочек (48,2%). Время воздействия экрана было отнесено к категориям менее одного часа (48,5% испытуемых), от одного до менее двух часов (29,5%), от двух до менее четырех часов (17,9%) и четырех и более часов (4,1%).Развитие детей оценивалось в возрасте двух и четырех лет в пяти областях: общение, крупная моторика, мелкая моторика, решение проблем, а также личные и социальные навыки. Предыдущие исследования в этой области, как правило, не разбивали развитие на различные области, поэтому предлагают менее детальный взгляд.Взаимосвязь между временем, проведенным перед экраном в возрасте одного года, и задержкой развития в более поздние сроки оценивалась с использованием установленного статистического метода, выявившего связь между дозой и реакцией; это означает, что уровень задержки развития (реакция) коррелировал с количеством (дозой) экранного времени.Для детей в возрасте двух лет увеличение времени, проводимого перед экраном в возрасте одного года, было связано с задержкой развития во всех сферах, кроме грубой моторики. Однако к четырем годам увеличение времени, проводимого перед экраном, было связано с задержкой развития только в сферах общения и решения проблем.«Различные уровни задержки развития в доменах и отсутствие каких-либо обнаруженных задержек в некоторых из них на каждом исследуемом этапе жизни позволяют предположить, что эти домены следует рассматривать отдельно в будущих дискуссиях о связи между временем, проведенным перед экраном, и развитием ребенка», - говорит автор статьи эпидемиолог Университета Тохоку Таку Обара.Одной из причин проведения этого исследования стали недавние данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения и Американской академией педиатрии, предполагающие, что лишь меньшинство детей соблюдает рекомендации по ограничению времени, проведенного перед экраном. Рекомендации были разработаны для обеспечения того, чтобы дети занимались достаточной физической активностью и социальным взаимодействием.«Быстрое распространение цифровых устройств, наряду с воздействием пандемии COVID, привело к заметному увеличению времени, проводимого детьми и подростками перед экраном, но это исследование не просто предлагает рекомендацию по ограничению времени перед экраном. Это исследование предполагает связь, а не причинно-следственную связь между время и задержка развития», — говорит Обара. «Мы используем термин «задержка» в соответствии с предыдущими исследованиями, но остается спорным вопрос о том, является ли эта разница в развитии действительно «задержкой» или нет. Мы хотели бы получить более глубокое понимание в будущих исследованиях, изучая эффекты различных типов экспозиция экрана».

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