Врач Алехина: такое употребление кофе помогает предотвратить депрессию

Любители кофе реже впадают в депрессию. Однако доза и подготовка имеют значение. А чрезмерное употребление кофе полезно не всем.Многочисленные исследования показали, что кофеин оказывает антидепрессивное действие. Однако в большинстве случаев никакого различия по типу препарата не делалось.Ученые проанализировали данные более чем 145 000 взрослых, которые были опрошены в период с 2006 по 2010 год, а также в 2016 году. Почти 20 процентов заявили, что не пьют кофе, около 70 процентов - от одной до трех чашек, а остальные 10 процентов - более трех чашек в день."Депрессия и тревога были наименее распространены среди тех, кто выпивал две-три чашки в день. Это особенно справедливо для молотого и несладкого черного кофе, а также для кофе с молоком – в меньшей степени для растворимого кофе или кофе без кофеина, а также с добавлением сахара или искусственных подсластителей", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследованиеОптимальное количество кофе может быть еще выше. В начале исследования они не страдали депрессией. У тех, кто выпивал хотя бы четыре чашки кофе в день, вероятность развития депрессии в последующие десять лет была меньше. Однако в других исследованиях эффект был менее выраженным.Согласно метаанализу с данными нескольких сотен тысяч человек, употребление кофе снижает последующий риск депрессии примерно на десять процентов.Кофе как средство улучшения настроенияДаже если эти результаты получены в результате лонгитудинальных исследований, тип сбора данных фактически не позволяет сделать какие-либо выводы о причине и следствии. Вполне возможно, что другие жалобы, связанные с депрессией, например, хронические заболевания кишечника или желудка, ограничивают потребление.Предполагает причинно-следственную связь, так это зависимость «доза-реакция», которую смогли доказать некоторые исследования: с каждой чашкой кофе в день риск депрессии также снижается; в упомянутом метаанализе указано, например, на четыре процента на четверть литра, в других и того больше."Антидепрессивный эффект кофе можно объяснить и биологически. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, способствует передаче дофамина и блокирует аденозиновые рецепторы в мозге: он активирует и повышает настроение. Другие, особенно противовоспалительные вещества в кофе, также могут способствовать антидепрессивному эффекту", - говорит Алехина.Кофеин и тревожностьОднако есть и другое, на первый взгляд парадоксальное, объяснение снижения риска тревожности у любителей кофе: кофеин может спровоцировать приступы паники. Люди, склонные к этому, часто осознают это и склонны пить меньше кофе. В их случае потребление кофе не снижает тревожность, а скорее тревога снижает потребление кофе.Эксперименты подтверждают эффект, вызывающий панику. Ученые сравнили действие кофеина с эффектом плацебо: каждый второй испытуемый, страдающий паническим расстройством, отреагировал на кофеин панической атакой, но ни один — на плацебо. В среднем требовалось около пяти чашек кофе, чтобы вызвать панику.Среди здоровых людей из контрольной группы чуть менее двух процентов страдали приступами паники. Помимо прочего, кофеин учащает сердцебиение – физический процесс, который может способствовать приступам паники."Умеренное потребление кофе для предотвращения и преодоления тревоги и депрессии. Однако к совету следует отнестись с осторожностью: самолечение кофе может иметь неприятные последствия".

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