Избавляемся от застоя: упражнения для разгона лимфы

Лимфатическая система - важный компонент сердечно-сосудистой системы. Она включает в себя лимфатические сосуды и узлы. Лимфатическая система выполняет функцию очистки организма и обезвреживания чужеродных молекул. Предлагаем гимнастику для разгона лимфы.Исходя из того, что у лимфатической системы, в отличие от кровеносной, нет такого двигателя - насоса как сердце, и учитывая то, что движение лимфы в организме из-за этого происходит очень медленно, можно сделать вывод о том, что лимфу можно ускорить только с помощью мышечных движений и различных стимуляций.Гимнастика для разгона лимфыПри помощи такой гимнастики можно отчистить возле клеточное пространство и сами клетки от отходов, образовывающихся в результате происходящих в организме человека процессов метаболизма.Упражнения № 1Для стимуляции лимфатической системы японский специалист Кацудзо Ниши предложил такое упражнение. Нужно лечь на спину, поднять ноги и руки вверх и начать ими потряхивать. Мышцы при выполнении должны быть максимально расслаблены. Проделывать упражнение два раза в день, утром и вечерам по две—пять минут.Миркзакарим Норбеков предложил еще один оздоровительный комплекс для суставов и стимуляции лимфы.Там рекомендуется каждое утро сгибать и разгибать каждый сустав с последующим вращением. Начинать нужно с мелких суставов и дольше по возрастанию. Эти упражнения за счет сокращения мышц помогают продвигать лимфу по сосудам и предотвратят ее застой и отеки.Еще один комплекс упражнений для разгона лимфыЛегкими движениями растирайте лицо, затем шею, уши до ощущения теплоты.Внутреннюю поверхность левой руки растирайте от ладони и до плеча снизу вверх. Повторите упражнение с правой рукой. Затем разотрите наружную поверхность обеих рук.Положите левую руку на область живота, а правую - на область сердца. Начинайте передвигать ладонями плавными круговыми движениями. Левой - против часовой стрелки, а правой - по часовой.Сядьте на край кровати или на стул, обхватите бедро ладонями. Начинайте растирать ладонями ногу от ступни и до бедра. Проделайте несколько раз. Повторите с другой ногой. С помощью этих упражнений мы подготовили наше тело к активации лимфатической системы.Несколько минут полежите в расслабленном состоянии, потом начинайте напрягать мышцы рук. Быстро напрягли и расслабили. Это необходимо проделывать на протяжении минуты.То же самое проделайте с мышцами ног.Затем мышцы груди.Последние - мышцы живота.Это рекомендуется делать по 3 раза на протяжении первых четырех - пяти дней. Затем понемногу увеличивайте число повторений. Старайтесь не допускать возникновения чувства усталости.Массаж для разгона лимфыМассаж тела дает эффект ничуть не хуже чем гимнастика.Если вы делаете массаж с целью очищения лимфатической системы, придерживайтесь нескольких правил.Начинайте массирующие движения с конечностей и продвигайтесь в верх, к центру тела, по ходу движения лимфатической системы.Руки и ноги должны массироваться строго снизу вверх, именно так и движется лимфа.Сами лимфоузлы массировать не следует.Так же можно отчищать лимфу с помощью посещений бани или сауны. Только помните, что максимальная температура воды или воздуха в помещении не должна превышать 60 градусов, при большей температуре происходит разрушение белков.Метод чистки лимфы по БутаковойВрач с большим стажем Бутакова О.А. советует совмещать физические нагрузки с препаратами:Слободка. Принимать три раза в день по одной таблетке, растворенной в теплой воде.Спирулина (морские водоросли). Через сорок минут после применения слободки по две штуки за полчаса до приема пищи.Прибиотики (можно заменить активированным углем и витамином С в сочетании с фолиевой кислотой) и витамины. Процесс приема должен протекать параллельно приему первых двух компонентов.Курс должен быть продолжительностью от 10 и до 14 дней.Сок цитрусовых + сульфат натрияДанный метод разработан врачом Норбертом Уокером. Для применения данного метода вам понадобится большое количество цитрусовых, которыми лучше запастись заранее, и настрой на употребление большого количества жидкости в течение дня. Смесь из соков цитрусовых необходимо готовить каждое утро новую на протяжении всего курса (3 дня).Состав:800-900 мл сока грейпфрута200 мл сока лимона800-900 мл сока апельсинаДолжно получиться примерно два литра напитка (доза на 1 день).Затем полученную жидкость смешать с двумя литрами талой воды (можно замораживать чистую воду в морозильнике). И все эти полученные четыре литра жидкости необходимо выпить за один день.Процедура чистки:1. Вечером необходимо сделать клизму, для предварительной очистки кишечника.2. Утром развести полную столовую ложку сульфата натрия (50 гр), второе название - Глауберова соль (можно купить в аптеках) - в одном стакане воды, и выпить. Такой состав очень важен, так как эта соль обладает отличными слабительными свойствами, плюс она является превосходным абсорбентом. Она словно магнит притягивает шлаки и токсины и выводит их из организма. После этого, должно пройти немного времени, до того, как проявиться слабительный эффект.3. Затем каждые полчаса вы должны принимать по стакану немного подогретой жидкости из цитрусов (200 мл)Больше ничего не ешьте и не пейте.Все три пункта необходимо повторять все три дня.Фрукты должны быть спелыми.Процедуру следует проводить после чистки печени, это исключит аллергические реакции на цитрусовые.О чувстве голода волноваться не нужно, данная смесь является отличным энергетиком.Желательно повторять этот курс один раз в год.Вместо сульфата натрия можно использовать сульфат магния (магнезия).В итоге вы получите:Комплексное очищение организма. Все вредные вещества выводятся из организма при помощи почек, кишечника, легких и кожи.Нормализуется кислотно-щелочной баланс в толстом кишечнике, это избавит кишечник от процессов брожения и гниения.Стабилизируется уровень обмена веществ.Очистите стенки сосудов от жировых отложении, тем самым снизите риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и избавитесь от вредного воздействия свободных радикалов, за счет отличных антиоксидантных свойств цитрусов и способности их соков расщеплять жиры.Система противопоказана:Людям с повышенной кислотностью желудка.С заболеваниями язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.Больным сахарным диабетом.Больным холециститом.Людям с заболеваниями мочевого пузыря, почек и предстательной железы.При сердечной недостаточности и гипертонической болезни второй и третей степени.Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.При беременности и грудном кормлении.В состоянии стресса.При простуде.

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