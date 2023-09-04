Эмоциональная интоксикация: 7 верных признаков

В мире, где мы постоянно подвергаемся информационному потоку и эмоциональным впечатлениям, эмоциональная интоксикация становится все более актуальной проблемой.Необходимо уделять больше времени своему внутреннему миру и эмоциям. Когда мы испытываем эмоциональную интоксикацию, мы теряем способность управлять своими эмоциями, порой доводя их до крайностей. Мы начинаем неверно интерпретировать слова и действия окружающих.Отравляющие эмоцииКаждый из нас понимает, о чем идёт речь, когда говорится об алкогольной интоксикации: меняется восприятие окружающего, замедляются пульс и реакция и т. д. Но знаете ли вы, что существует ещё и эмоциональная интоксикация! О чем идёт речь в таком случае? Каковы её признаки?Если вы недавно пережили тяжёлый период, который потребовал от вас больших эмоциональных затрат, возможно, ваши эмоции нуждаются в чистке. Причины подобной ситуации могут быть различными.Но итог почти всегда одинаков — наша эмоциональная сфера оказывается засорена и нуждается в наведении порядка.1. Изо дня в день вы вынуждены защищатьсяКак мы уже говорили, человек, который испытывает эмоциональную интоксикацию, создаёт свой собственный механизм самозащиты. При помощи него мы пытаемся уберечься от того, что, по нашему мнению, может нанести нам вред.Перенапряжение от вихря подобных эмоций приводит к тому, что мы начинаем неверно интерпретировать действия и слова других людей. Нам кажется, что окружающие пытаются атаковать нас. Мы начинаем активно защищаться, хотя подобная реакция вовсе не является адекватной.Наша самооценка существенно снижается, из-за чего мы становимся слишком уязвимыми к любым воздействиям. Наши эмоции оказываются заблокированными, из-за чего мы выборочно фиксируемся только на плохом. В результате этого малейшая неудача нас парализует.Мы теряем способность правильно истолковывать слова и желания окружающих, извращаем их и реагируем на них агрессивно и неадекватно. Мы уверены, что от окружающих исходит опасность, хотя на самом деле эта опасность существует только в нашем воображении.2. Меняется восприятие действительностиВозможно, что воспринимая мир сквозь призму эмоциональной бури вы не слышите ни себя, ни других. Может быть, вам кажется пустой потерей времени уделять больше внимания подобным вещам. Но абстрагирование от этих конфликтов может принести вам много серьёзных проблем.К подобным проблемам можно отнести нервное напряжение, потерю терпения и неконтролируемые эмоции. Поэтому сделайте передышку, остановитесь и присмотритесь внимательно к тому, что происходит внутри вас. Обратите внимание на свои взаимоотношения с другими людьми3. Нездоровая критикаОдной из причин того, почему становится так трудно поддерживать общение с человеком, оказавшимся в подобной ситуации, является его непримиримость и упрямство. Они являются барьером, который невозможно преодолеть.Если вам знакома эта проблема, возможно, стоит слегка ослабить контроль и приоткрыть окно в окружающий мир. Будьте гибче и доброжелательнее как к себе, так и к окружающим.4. Растёт неуверенностьИз-за эмоциональной интоксикации вы чувствуюте неуверенность и сомнения, часто ощущаете необходимость защищаться. Все это оказывает влияние на принимаемые вами решения.Любое событие выбивает вас из колеи, вы становитесь слишком чувствительными к происходящему. Возможно, что вы ощущаете упадок сил и замешательство.Вам не хватает ясности, вы не понимаете, как вы себя чувствуете, чего вам не хватает, не видите, на что вы способны. Зачастую бывает непросто понять себя, а ваш внутренний мир превращается в настоящую терра инкогнита.В результате этого вы начинаете чувствовать необходимость в твёрдом плече, на которое можно было бы опереться в трудной ситуации. Вы нуждаетесь в верном защитнике, который оберегал бы вас от проблем, которые напоминают снежный ком.Вам необходим человек, который указал бы путь, по которому идти. Сейчас вы не способны сделать это сами. Безусловно, главным ключом к решению этой проблемы является восстановление своей самооценки, самостоятельности и эмоциональной идентичности.5. Силы покидают васНепосильная эмоциональная нагрузка приводит к тому, что силы полностью покидают вас. Как будто бы кто-то повернул выключатель и лишил вас потока поступающей энергии.Вы чувствуете, что жизненные силы покинули вас. Вы пытаетесь закрыться и абстрагироваться от своих собственных эмоций и чувств, закрываете глаза на часть собственной личности.Действительно, для того, чтобы контролировать свою жизнь и принимать решения, нам необходимо достаточное количество эмоциональных и физических сил. Когда их нет, вы не можете повернуться лицом к лицу даже к простым будничным делам.6. Ваши эмоции оказываются заблокированными и не дают вам идти вперёдИз-за большой эмоциональной нагрузки мы теряем способность трезво оценивать и фильтровать свои чувства и эмоциональные реакции. Из-за этого нарушается наша способность к коммуникации, принятию решений и активным действиям. Мы не знаем, как реагировать на сложившуюся ситуацию или же реагируем на неё неадекватно.Эмоциональная интоксикация вынуждает нас произносить необдуманные слова. Мы перестаём трезво оценивать ситуацию с разных ракурсов. Наше внимание и память выборочно фиксируются на разных событиях, и мы перестаём воспринимать мир объективно.Из-за этого появляются споры и дискуссии, мы начинаем придираться к словам собеседника и искать в них тайный смысл. Таким образом мы делаем ошибочные выводы. Из-за этого мы ещё глубже погружаемся в наши проблемы, а наше разочарование возрастает.Конфуций однажды сказал, что голова должна быть холодной, сердце — горячим, а руки — чистыми. Когда мы слишком горячо реагируем на происходящее, мы теряем контроль над нашими эмоциями. Наши эмоции начинают контролировать наши поступки. Мы следуем любому импульсу, действуем под влиянием момента, перестаём руководствоваться нашими принципами.7. Становится невозможным отпустить эмоцииМы боимся сделать шаг в будущее и оставить в прошлом эмоции, которые нас наполняют. Хотя они приносят нам страдания и отравляют нашу жизнь, мы никак не можем решиться отпустить их.Отпустить эмоции всегда бывает непросто, ведь нас пугает эмоциональная пустота, которая может появится, когда они уйдут.Чем больше концентрация эмоций, тем сильнее этот страх. Вот и получается, что мы понимаем, что эмоциональная пирамида внутри нас вот-вот рухнет, но до последнего не решаемся сами разрушить её.Безусловно, мы ошибаемся. Такая позиция является результатом усталости и сильного эмоционального истощения.Виной всему являются заблокированные эмоции, именно они провоцируют развитие эмоциональной интоксикации.

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