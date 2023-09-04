Ученые: состояние мозга можно оценить по черепу
Выяснилось, что в черепе имеются уникальные иммунные клетки, профили которых позволяют оценить степень воспаления в мозге. По словам ученых, это открытие поможет эффективно контролировать развитие и обнаруживать болезнь Альцгеймера и инсульт, сопровождающиеся воспалением. Для этого они предлагают использовать позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ).
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