Ученые: состояние мозга можно оценить по черепу

Авторы исследования изучили образцы черепа и мозга, которые люди пожертвовали ради науки, с помощью методов методы очистки тканей и трехмерной визуализации. Они рассматривали структуры и связей между черепом и мозговыми оболочками.Выяснилось, что в черепе имеются уникальные иммунные клетки, профили которых позволяют оценить степень воспаления в мозге. По словам ученых, это открытие поможет эффективно контролировать развитие и обнаруживать болезнь Альцгеймера и инсульт, сопровождающиеся воспалением. Для этого они предлагают использовать позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ).

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