Названы опасные осенние заболевания

Опасные осенние заболевания перечислила врач и телеведущая Елена Малышева. С переменой погоды увеличивается риск заражения корью и гриппом.«Вирусы гриппа и кори могут негативно сказаться на здоровье и вызвать ряд осложнений. Особенно опасен грипп для детей», – отметила врач.По словам Малышевой, стоит пройти сезонную вакцинацию. Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с Малышевой отметила, что россиянам не стоит опасаться осенней вспышки коронавируса. Теперь вирус стал простой сезонной инфекцией и больше не представляет серьезной угрозы для здоровья.Напомним, период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ наступает в октябре, поэтому вакцинироваться лучше начать сейчас. Формирование полноценного иммунитета после вакцины как раз занимает около месяца, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

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