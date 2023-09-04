Заставляют чесаться и провоцируют прыщи: эти продукты запрещены людям с проблемами кожи

Кожные болезни, особенно если возникает зуд, появляются эрозии и корочки, крайне неприятны. Но часто они обостряются, потому что мы выбираем не те продукты.Состояние кожи во многом зависит от общего здоровья. Если мы не получаем нужных питательных компонентов, потребляем много сахара, жирных продуктов и мало белка, это влияет на внешность. Особенно важно то, что вы едите при наличии определенных проблем со здоровьем: различных дерматитов, экзематозных высыпаний, зудящей сыпи.Некоторые продукты могут усиливать реакции, в то время как другие за счет определенных веществ в составе способны предупредить осложнения. На что стоит обратить внимание, рассказала Алена Романова, дерматовенеролог, косметолог, трихолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Основные проблемы кожиЧаще всего на коже возникают аллергические и воспалительные сыпи, которые могут быть как локальными, так и распространенными. Нередко они сопровождаются зудом или жжением, образованием пузырьков, сухостью и стянутостью кожи, шелушением. Могут возникать эрозии — небольшие дефекты эпидермиса, трещины, мокнущие участки, которые доставляют дискомфорт.Любые проблемы кожи нельзя игнорировать. Высыпания, краснота, дефекты эпидермиса вызывают не только эстетический дискомфорт, но и становятся входными воротами для инфекции, которая может распространиться вглубь организма. Поэтому важно подобрать комплексное лечение, чтобы предупредить осложнения.Это не замена основному лечениюДаже самые полезные и здоровые продукты для кожи, к сожалению, не могут заменить медикаментозную терапию при кожных заболеваниях. Они не являются альтернативой ни лекарственным препаратам, ни мазям или другим средствам наружного применения.Значение в большей степени имеет стиль питания человека в целом. Рацион напрямую связан с состоянием кожи и ее здоровьем, длительностью кожных болезней. При обострении дерматологических заболеваний он также может влиять на эффективность лечения и длительность терапии.Особенно важна диета при аллергииНеобходимость придерживаться той или иной диеты актуальна для тех кожных заболеваний, которые связаны с аллергиями. Прежде всего, это атопический дерматит. При этом заболевании пациенты часто страдают повышенной чувствительностью к тем или иным продуктам. Обострение атопического дерматита требует не только приема лекарств, но и соблюдения определенной диеты.Как минимум, из рациона необходимо исключить наиболее мощные аллергены и раздражители:кофе;шоколад;алкоголь.При обострении атопического дерматита также нельзя есть цитрусовые и овощи или фрукты красного цвета. Остерегаться следует и косточковых фруктов: вишни, абрикосов, яблок и груш.Экзема менее зависима от питанияЭкзема, в отличие от атопического дерматита, в меньшей степени зависит от аллергических реакций на продукты питания. Главными провокаторами этого заболевания являются различные химические жидкости и материалы:средства для мытья посуды;порошки;резина;латекс;обычная вода.Так что при обострении в первую очередь нужно исключить контакт с бытовой химией и прочими раздражителями, а не ограничивать себя в еде.При акне важен гликемический индексОсобняком в вопросе питания стоит акне, или угревая сыпь. Здесь основное внимание необходимо уделять не калорийности продуктов, а их гликемическому индексу. Этот показатель указывает на то количество глюкозы, которое вырабатывается при употреблении той или иной еды.Чем выше гликемический индекс, тем больше глюкозы организм производит для переваривания и тем активнее у человека начинают работать сальные железы. Постоянные скачки глюкозы в крови неизбежно приводят к переизбытку кожного сала, закупорке пор и появлению угревой сыпи.Профилактика и лечение акне требует контроля за рационом. К продуктам с высоким гликемическим индексом относят сладости, выпечку, картофель в любом виде, белый рис и некоторые другие крупы, мед, пиво, а также некоторые фрукты: виноград и бананы. Их стоит резко ограничить в рационе и употреблять в совсем небольших количествах не каждый день.

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