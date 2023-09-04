Заставляют чесаться и провоцируют прыщи: эти продукты запрещены людям с проблемами кожи
Состояние кожи во многом зависит от общего здоровья. Если мы не получаем нужных питательных компонентов, потребляем много сахара, жирных продуктов и мало белка, это влияет на внешность. Особенно важно то, что вы едите при наличии определенных проблем со здоровьем: различных дерматитов, экзематозных высыпаний, зудящей сыпи.
Некоторые продукты могут усиливать реакции, в то время как другие за счет определенных веществ в составе способны предупредить осложнения. На что стоит обратить внимание, рассказала Алена Романова, дерматовенеролог, косметолог, трихолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Основные проблемы кожи
Чаще всего на коже возникают аллергические и воспалительные сыпи, которые могут быть как локальными, так и распространенными. Нередко они сопровождаются зудом или жжением, образованием пузырьков, сухостью и стянутостью кожи, шелушением. Могут возникать эрозии — небольшие дефекты эпидермиса, трещины, мокнущие участки, которые доставляют дискомфорт.
Любые проблемы кожи нельзя игнорировать. Высыпания, краснота, дефекты эпидермиса вызывают не только эстетический дискомфорт, но и становятся входными воротами для инфекции, которая может распространиться вглубь организма. Поэтому важно подобрать комплексное лечение, чтобы предупредить осложнения.
Это не замена основному лечению
Даже самые полезные и здоровые продукты для кожи, к сожалению, не могут заменить медикаментозную терапию при кожных заболеваниях. Они не являются альтернативой ни лекарственным препаратам, ни мазям или другим средствам наружного применения.
Значение в большей степени имеет стиль питания человека в целом. Рацион напрямую связан с состоянием кожи и ее здоровьем, длительностью кожных болезней. При обострении дерматологических заболеваний он также может влиять на эффективность лечения и длительность терапии.
Особенно важна диета при аллергии
Необходимость придерживаться той или иной диеты актуальна для тех кожных заболеваний, которые связаны с аллергиями. Прежде всего, это атопический дерматит. При этом заболевании пациенты часто страдают повышенной чувствительностью к тем или иным продуктам. Обострение атопического дерматита требует не только приема лекарств, но и соблюдения определенной диеты.
Как минимум, из рациона необходимо исключить наиболее мощные аллергены и раздражители:
кофе;
шоколад;
алкоголь.
При обострении атопического дерматита также нельзя есть цитрусовые и овощи или фрукты красного цвета. Остерегаться следует и косточковых фруктов: вишни, абрикосов, яблок и груш.
Экзема менее зависима от питания
Экзема, в отличие от атопического дерматита, в меньшей степени зависит от аллергических реакций на продукты питания. Главными провокаторами этого заболевания являются различные химические жидкости и материалы:
средства для мытья посуды;
порошки;
резина;
латекс;
обычная вода.
Так что при обострении в первую очередь нужно исключить контакт с бытовой химией и прочими раздражителями, а не ограничивать себя в еде.
При акне важен гликемический индекс
Особняком в вопросе питания стоит акне, или угревая сыпь. Здесь основное внимание необходимо уделять не калорийности продуктов, а их гликемическому индексу. Этот показатель указывает на то количество глюкозы, которое вырабатывается при употреблении той или иной еды.
Чем выше гликемический индекс, тем больше глюкозы организм производит для переваривания и тем активнее у человека начинают работать сальные железы. Постоянные скачки глюкозы в крови неизбежно приводят к переизбытку кожного сала, закупорке пор и появлению угревой сыпи.
Профилактика и лечение акне требует контроля за рационом. К продуктам с высоким гликемическим индексом относят сладости, выпечку, картофель в любом виде, белый рис и некоторые другие крупы, мед, пиво, а также некоторые фрукты: виноград и бананы. Их стоит резко ограничить в рационе и употреблять в совсем небольших количествах не каждый день.
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