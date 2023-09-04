Врач рассказала, когда средства от выпадения волос дают результат

Минимальный курс использования средств от выпадения волос составляет четыре месяца, это связано с циклом роста волос, заявила трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, фаза выпадения в среднем занимает 100-120 дней, поэтому ожидать результата можно только на пятый-шестой месяц.Если человек столкнулся с выпадением, покупает препарат и начинает его использовать сегодня, то первые четыре месяца не берутся в расчет. Поэтому ожидать результата можно только на пятой-шестой месяц. Трихологи всегда расписывают терапию на полгода. Через пять-шесть месяцев пациенты приходят в клинику, чтобы посмотреть, как снизилось выпадение и какие есть изменения, — сказала Нагайцева.Если речь идет об андрогенной потере волос, где применяется миноксидил, то первые результаты надо смотреть не раньше, чем через шесть-восемь месяцев. Специалист отметила, что при таком диагнозе важнее сохранить уже имеющиеся число волос, но у женщин часто наблюдается положительная динамика.Ранее Нагайцева сообщила, что продаваемые без рецепта в аптеках миноксидилосодержащие средства от выпадения волос не стоит использовать самостоятельно, поскольку можно только усугубить проблему. По ее словам, миноксидил является сосудорасширяющим препаратом, который хорошо работает при андрогенной форме потери волос, но только при длительном применении.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки