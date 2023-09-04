Акне: причины, лечение, профилактика

Акне появляется на лице и теле, и может указывать на проблемы со здоровьем. Неправильное питание, гормональные сбои и постоянный стресс приводят к чрезмерной работе сальных желез — так появляется угревая сыпь.Что такое акнеАкне (угревая сыпь) — заболевание, которое характеризуется изменением кожи из-за неправильной работы сальных желез.Угревая сыпь может появляться как у новорожденных, так и у пожилых людей. Часто обострение акне связано с определенным возрастом — 12-24 года.Стадии акне:Первая стадия – легкая форма акне. На этом этапе кожа покрывается закрытыми и открытыми комедонами без воспаления.Вторая стадия – умеренное проявление угревой сыпи. На коже начинают развиваться воспаленные прыщи.Третья стадия – тяжелая форма акне. На этом этапе количество воспаленных участков кожи увеличивается.Четвертая стадия – очень тяжелая форма акне. На коже появляются папулы и пустулы, возможно распространение заболевания на спину, грудь.Причины акнеИзбыточная выработка сальных желез.Гормональные изменения.Использование комедогенного ухода и декоративной косметики.Влажный климат, солнце.Чрезмерное воздействие УФ-лучейПрием антибактериальных препаратов.Лечение акнеВрач-дерматолог назначает лечение в зависимости от стадии заболевания и индивидуальных особенностей организма.Обычно оно включает медикаментозные препараты (антибиотики, КОКи, ретиноиды, изотретиноины) и косметологические процедуры (фототерапия, чистка лица, плазмотерапия).Профилактика акнеЧтобы предотвратить появление акне нужно правильно очищать кожу. Сначала необходимо смыть косметику, а затем умыться средством, которое подходит вашему типу кожи. Также нельзя забывать про тонизирование и увлажнение после умывания.Нужно следить за состоянием ЖКТ, употреблять пищу, богатую жирами и Омега-3. Также необходимо поддерживать водный баланс и пить много жидкости.Но если проблема сохраняется, то нужно обращаться ко врачу. Домашнее лечение может только усугубить ситуацию.

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