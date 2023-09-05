Специалисты назвали элементарное упражнение для улучшения здоровья

Восточные практики предлагают простое упражнение, которое может оказать положительное воздействие на организм. Сторонники народной медицины советуют поднимать руки — это элементарное занятие поможет улучшить здоровье.— Поднятие рук вверх способствует увеличению оттока лимфы. Это очень важный процесс для нашего организма, — отмечают специалисты.Делать данное упражнение можно по одной минуте в день, постепенно увеличивая время до пяти минут. Руки можно поднимать стоя, сидя и даже лежа. Как утверждается, такое занятие помогает улучшить кровообращение в грудном отделе и, как следствие, снимает нагрузку с сердца, что особенно полезно для людей с сердечно-сосудистыми проблемами.Кроме того, поднятие рук увеличивает приток крови к головному мозгу, что в свою очередь помогает насытить клетки кислородом и улучшить когнитивный функционал.Также упражнение помогает снизить напряжение трапециевидной мышцы, которая часто перегружается из-за длительного пребывания в неправильном положении. Еще немаловажный плюс поднятия рук — вытягивание и выравнивание позвоночника, что препятствует появлению остеохондроза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата, пишет издание «Кубанские новости».Занятия спортом улучшают состояние организма, физической активности нужно уделять как можно больше времени, рассказала декан факультета физической культуры Государственного университета просвещения Ирина Кулишенко.

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