Фитнес-тренер рассказал, какие упражнения помогут избавиться от головной боли
Эксперт подчеркнул, что далеко не все упражнения одинаково полезны при головной боли, некоторые могут усугубить проблему. Так, высокоинтенсивные интервальные тренировки не только не помогут снять головную боль, а могут даже вызвать ее. Поэтому подходить к выбору упражнений нужно грамотно.
Помогут в борьбе с головной болью упражнения на расслабление и растяжку, такие как йога или пилатес. Они снимают напряжение в мышцах шеи и верхней части спины, которое часто является причиной головных болей. Также полезными могут быть легкие кардионагрузки, такие как быстрая ходьба или плавание. С их помощью улучшается кровообращение.
Шакула добавил, что любые новые физические нагрузки следует вводить постепенно.
В свою очередь врач-терапевт Валерия Румянцева отметила, что от частого использования кондиционера могут возникать головные боли. Охлаждение и монотонный шум провоцируют головную боль.
Существует простой способ снизить интенсивность мигрени, однако он подходит не всем. Об этом рассказала психотерапевт Дебора Ли.
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