Добавляйте только в готовые блюда: диетолог Дюбина раскрыла секрет «молодильной» специи
Это паприка, которую делают из специального перца — сладкого или слабожгучего. Как рассказала врач-диетолог Ангелина Дюбина, высушенный и измельченный перец сохраняет все витамины и минеральные вещества. В специи их концентрация даже выше, чем в свежем овоще. Достаточно съесть щепотку паприки, чтобы получить пользу 2-3 перцев.
По словам Ангелины Дюбиной, паприка богата:
витамином А — он полезен для здоровья не только глаз, но и волос, ногтей, кожи;
витаминами группы В — помогают справляться со стрессом;
витамином С — мощный антиоксидант и помощник иммунитета. Кстати, в паприке его в разы больше, чем в цитрусовых;
витамином Е — способствует омоложению;
витамином РР — полезен для кровообращения и защищает от образования тромбов.
Как рассказала диетолог изданию «Кубанские новости», паприку используют также в диетах для похудения. Она помогает ускорять обмен веществ и активизировать сжигание жира.
Однако стоит знать, что эту специю лучше добавлять в уже готовые блюда. Дело в том, что при термической обработке паприка может потерять до 75% полезных веществ.
Как ранее рассказывал врач-эндокринолог Илья Магеря, молодильными свойствами может также обладать другая популярная специя, которую часто добавляют в мясо, — розмарин. Она помогает замедлять старение кожи и повышать выработку коллагена. Содержащаяся в ней розмариновая кислота обладает противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным свойствами.
А эта специя работает как иммуномодулятор
По словам врача-кардиолога, профессора Ольги Бокерии, способностью активизировать иммунную систему обладает куркума. По сути, это природный иммуномодулятор.
В этой ярко-желтой специи, по словам кардиолога, содержится полифенольное соединение — куркумин. Как показали исследования, куркумин в умеренных количествах модулирует активацию В- и Т-клеток, макрофагов, естественных клеток-киллеров и других клеток иммунной системы. Однако, как отметила врач, это результаты предварительных исследований, необходимы еще дополнительные.
Также известно, что куркума может защищать клетки от повреждения, улучшать память и внимание, снижать уровень холестерина.
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