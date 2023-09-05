Добавляйте только в готовые блюда: диетолог Дюбина раскрыла секрет «молодильной» специи

Она сохраняет кожу молодой, помогает улучшить состояние кожи и волос. А также подходит тем, кто на диете. Только не добавляйте ее до окончания готовки, чтобы не растерять полезные свойства.Это паприка, которую делают из специального перца — сладкого или слабожгучего. Как рассказала врач-диетолог Ангелина Дюбина, высушенный и измельченный перец сохраняет все витамины и минеральные вещества. В специи их концентрация даже выше, чем в свежем овоще. Достаточно съесть щепотку паприки, чтобы получить пользу 2-3 перцев.По словам Ангелины Дюбиной, паприка богата:витамином А — он полезен для здоровья не только глаз, но и волос, ногтей, кожи;витаминами группы В — помогают справляться со стрессом;витамином С — мощный антиоксидант и помощник иммунитета. Кстати, в паприке его в разы больше, чем в цитрусовых;витамином Е — способствует омоложению;витамином РР — полезен для кровообращения и защищает от образования тромбов.Как рассказала диетолог изданию «Кубанские новости», паприку используют также в диетах для похудения. Она помогает ускорять обмен веществ и активизировать сжигание жира.Однако стоит знать, что эту специю лучше добавлять в уже готовые блюда. Дело в том, что при термической обработке паприка может потерять до 75% полезных веществ.Как ранее рассказывал врач-эндокринолог Илья Магеря, молодильными свойствами может также обладать другая популярная специя, которую часто добавляют в мясо, — розмарин. Она помогает замедлять старение кожи и повышать выработку коллагена. Содержащаяся в ней розмариновая кислота обладает противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным свойствами.А эта специя работает как иммуномодуляторПо словам врача-кардиолога, профессора Ольги Бокерии, способностью активизировать иммунную систему обладает куркума. По сути, это природный иммуномодулятор.В этой ярко-желтой специи, по словам кардиолога, содержится полифенольное соединение — куркумин. Как показали исследования, куркумин в умеренных количествах модулирует активацию В- и Т-клеток, макрофагов, естественных клеток-киллеров и других клеток иммунной системы. Однако, как отметила врач, это результаты предварительных исследований, необходимы еще дополнительные.Также известно, что куркума может защищать клетки от повреждения, улучшать память и внимание, снижать уровень холестерина.

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