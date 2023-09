Потоотделение: ВАЖНАЯ функция детоксикация организма

Процесс потоотделения контролируется вегетативной нервной системой, которая не поддается осознанному управлению человеком. Многие люди сосредотачиваются на недостатках потоотделения, в то время как у этого процесса есть и обратная сторона.Хотя многие люди предпочитают не потеть, особенно это касается потоотделения во время важного социального или связанного с работой мероприятия, этот естественный процесс имеет некоторые преимущества.Во-первых, способствуя поддержанию соответствующей температуры тела, потоотделение защищает организм от перегрева.Пот также выводит токсины, что способствует детоксикации, очищает поры (помогает уменьшить риск развития акне) и даже может уничтожить присутствующие на коже вирусы и бактерии.Наука о потоотделенииУ человека есть два разных типа потовых желез: эккринные потовые железы, распределенные по всему телу, и апокриновые потовые железы, которые находятся на голове, в области подмышек и половых органов.Основной функцией эккринных желез является регулировка температуры тела.Когда температура тела повышается, потоотделение начинается автоматически. Они, кстати, также продуцируют бактерии, которые разрушают пот, в результате чего появляется характерный запах.Вот почему запах образуется в основном из-за пота в области под руками, а не столько из-за пота, который образуется, например, на груди или руках.Кроме того, пот в результате физических нагрузок или перегрева состоит в основном из воды и соли.Пот, вырабатываемый при стрессе, также содержит воду и соль, а также жирные вещества и белки, которые взаимодействуют с бактериями, приводящими к появлению резкого запаха.Вызванный стрессом пот меняет то, как другие люди вас воспринимаютИнтересно, но пот из-за чувства тревоги отличается от пота в результате жесткой тренировки.Во время выполнения физических упражнений пот вырабатывается эккриновыми железами, в то время как пот, когда вы «потеете над» предстоящим тестом, презентацией или свиданием вслепую, вырабатывается вашими пахучими апокриновыми железами.Из-за этого люди не только чувствуют разницу между потом вызванным стрессом и потом от физической нагрузки. Они также могут по-другому вас воспринимать. В одном исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, мужчины, которым предлагали оценить запах пота женщин, находящихся в стрессовой ситуации, охарактеризовали таких женщин менее уверенными, заслуживающими меньшего доверия и менее компетентными.Исследователи предположили, что это качество может быть полезным невербальным сигналом, который позволяет общаться с окружающими людьми. Автор исследования Памела Далтон, кандидат наук, сообщила New York Daily News следующее:«Если вы с кем-то взаимодействуете и понимаете, что этот человек испытывает стресс, этот факт может изменить ваше взаимодействие. Может быть, вы будете вести себя немного мягче, а может быть, вы уйдете ... Пот позволяет без слов передавать информацию о нашем эмоциональном состоянии и состоянии здоровья».Вызванный стрессом пот повышает внимательностьВероятно, что вызванный стрессом пот передает окружающим людям определенную информацию. Это утверждение имеет определенный смысл, поскольку пот часто образуется в связи с реакцией на стресс, возникающий в опасной ситуации. В одном исследовании его участники вдыхали пот мужчин, выработанный во время прыжка с парашютом или физических упражнений.Мозг тех участников, которым был предложен вызванный стрессом пот, продемонстрировал более сильную реакцию, когда позже исследуемые смотрели на разные выражения лиц. Другими словами, они были более бдительными. Ведущий автор исследования Лилианна Муика-Пароди, кандидат наук, рассказала The Wall Street Journal следующее:«Восприятие мозга улучшилось по всем направлениям без исключений: не только по отношению к очевидно опасным факторам, но также и тем из них, которые могут представлять скрытую угрозу».К другим изменениям в головном мозге в ответ на вызванный стрессом пот относят активность в области миндалевидного тела, связанного с эмоциями, включая страх.Таким образом, пот имеет не только физические преимущества, но также может передавать полезные сигналы окружающим людям, особенно это касается стрессовых ситуаций.Почему некоторые потеют чаще других?В момент рождения у вас есть где-то 2 - 4 миллиона потовых желез, количество которых частично определяет интенсивность потоотделения. В то время как у женщин обычно больше потовых желез, чем у мужчин, мужские железы, как правило, более активны и производят пот в большем количестве.Кроме того, хотя при повышении температуры тела потеет большинство людей, количество фактически вырабатываемого пота у всех отличается. Вес также играет определенную роль; люди с избыточным весом потеют больше, чем люди без избыточного веса.Как уже упоминалось, уровень стресса и беспокойства также играет определенную роль. Даже в случаях гипергидроза, который является медицинским термином чрезмерного потоотделения, пот будет вырабатываться более активно, что, как полагают, является ответом тела на стресс. Доктор Кейт Путтген, педиатр клиники Джонса Хопкинса, сообщила Medical Daily следующее:«Причина первичного фокального гипергидроза не совсем ясна, но, как полагают, он возникает из-за чрезмерной активности нервной системы в ответ на опасную ситуацию, которая посылает основным потовым железам аберрантные сигналы».На поверхности ладоней и подошв ног плотность эккриновых желез более высокая, чем на других частях тела, и, хотя причина все еще остается неизвестной, эмоциональные стимулы обычно активируют именно эти две области.Железы в подмышках стимулируются как теплом, так и эмоциями, в то время как большинство других областей тела выделяют пот из-за повышения температуры.Иногда чрезмерное потоотделение может приходиться на одну часть тела, например, ладони, и, хотя это не опасно для здоровья, для некоторых людей такое потоотделение может стать причиной эмоциональных и социальных проблем.Пытаясь избавиться от запаха пота, будьте осторожны с использованием антиперспирантовЧтобы избавиться от запаха в подмышках, в состав антиперспирантов добавляют противомикробные средства для уничтожения бактерий, а также другие компоненты (например, алюминий), которые блокируют потовые железы. Тем не менее, подобные продукты могут влиять на баланс бактерий в подмышках, что приводит к еще более неприятному запаху пота.Те, кто использовал антиперспиранты, наблюдали определенное увеличение количества актинобактерий, которые в значительной степени ответственны за неприятный запах подмышек. К другим бактериям, которые живут в области наших подмышек, относят бактерии рода фирмикуты и стафилококки. Однако, запахи, образуемые в результате их жизнедеятельности, менее выражены и появляются не так быстро.Оказалось, что бактерии, менее ответственные за неприятный запах, могут быть уничтожены соединениями алюминия (активным ингредиентом большинства антиперспирантов), поэтому те бактерии, которые вызывают более сильные запахи, становятся более активными. У некоторых участников исследования, которые воздерживались от использования антиперспиранта, популяция актинобактерий практически исчезла.Это означает, что из-за использования антиперспиранта неприятный запах из ваших подмышек может стать более выраженным, в то время как отказ от этого средства может в конечном итоге сделать запах незначительным. Не говоря уже о том, что идея заблокировать потовые железы также не является хорошей.Преимущества потоотделенияМногие люди сосредотачиваются на недостатках потоотделения, в то время как у этого процесса есть и обратная сторона. Еще с древних времен потоотделение как форму детоксикации использовали в качестве процедуры очищения организма. Согласно одному систематическому обзору, опубликованному в журнале «Окружающая среда и общественное здравоохранение» (Journal of Environmental and Public Health):«Потоотделение уже давно считается полезным для здоровья, а не только процессом, который сопровождает физические упражнения и повышение температуры. Среди мировых традиций и обычаев можно упомянуть римские бани, парильни аборигенов, скандинавские сауны (сухой жар, относительная влажность от 40 до 60 процентов) и турецкие бани (с паром)».В ходе обзора выяснили, что вместе с потом из организма выходят такие токсины как мышьяк, кадмий, свинец и ртуть:«Мы наблюдаем, что пот не только способствует выведению большего количества токсичных элементов, которые обсуждаются в этой работе, но также может помочь выводить различные токсические вещества, что наблюдается среди сотрудников спасательных служб Нью-Йорка, или, в частности, стойких антипиренов и бисфенола-A ... Оптимизация полезных свойств потоотделения как терапевтического экскреторного механизма заслуживает дальнейшего изучения».Исследователи отметили следующие многообещающие функции пота в процессе детоксикации:Пот может быть важным путем выведения из организма кадмия, особенно в тех случаях, когда человек подвергается воздействию этого элемента в больших количествахПотогонная сауна может стать терапевтическим методом для выведения большего количества следов токсичных металловПотоотделение должно стать первым и предпочтительным методом лечения пациентов с повышенным уровнем ртути в мочеДостаточно ли вы потеете?Кожа, основной орган выделения, у большинства людей работает не очень активно. Многие просто недостаточно потеют, чтобы ощутить на себе все преимущества в виде детоксикации и защиты кожи. Что касается защиты кожи, потоотделение приводит к уменьшению на ее поверхности количества жизнеспособных бактерий, что может снизить риск развития кожных инфекций.Фактически, в ходе одного исследования предположили, что в поту людей с атопическим дерматитом с рецидивирующими бактериальными или вирусными инфекциями кожи может отсутствовать дермидин, что может стать причиной нарушения врожденной системы защиты человеческой кожи.Если вы хотите больше потеть, чтобы ощутить все полезные свойства потоотделения, в этом вам может помочь практически любое интенсивное упражнение, хотя физические упражнения в теплую погоду (или в отапливаемой комнате, например, во время занятий бикрам-йогой) сделают потоотделение более интенсивным. Интересно то, что если человек находится в хорошей физической форме, его тело потеет раньше и легче, что является преимуществом, так как чем скорее вы начнете потеть, тем быстрее ваше тело остынет, а вы сможете упражняться активнее и дольше.Интенсивное потоотделение можно достичь в традиционной или инфракрасной сауне. Инфракрасные сауны – это отличный вариант, который может значительно ускорить процесс детоксикации.Гипертермическое закаливание или «акклиматизация организма к высоким температурам независимо от аэробной физической активности с помощью сауны» также способствует более раннему и более легкому потоотделению, похожему на потоотделение людей в хорошей физической форме.Короче говоря, когда организм подвергается разумному количеству теплового стресса, он постепенно к нему приспосабливается, что вызывает ряд полезных изменений. К ним относят более высокую скорость потоотделения и сенситивность в качестве функции лучшего терморегуляционного контроля.Имейте в виду, что в результате потоотделения, особенно обильного, тело теряет ценные жидкости и электролиты. Пейте достаточное количество воды после активного потоотделения и, естественно, восполните количество электролитов. Для этого пейте кокосовую воду или воду с гималайской солью.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки