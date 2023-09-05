Изменение климата усугубляет респираторные заболевания

Согласно экспертному отчету, люди, живущие с заболеваниями легких, такими как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сталкиваются с еще большим риском изменения климата.В докладе собраны данные о том, как последствия изменения климата, такие как волны тепла, лесные пожары и наводнения, усугубят проблемы с дыханием у миллионов людей во всем мире, особенно у младенцев, маленьких детей и пожилых людей.От имени Европейского респираторного общества, которое представляет более 30 000 специалистов-пульмонологов из 160 стран, авторы призывают Европейский парламент и правительства всего мира срочно сократить выбросы парниковых газов и смягчить последствия изменения климата.Изменение климата влияет на здоровье каждого, но, возможно, пациенты с респираторными заболеваниями являются одними из наиболее уязвимых. Это люди, которые уже испытывают трудности с дыханием и они гораздо более чувствительны к нашему меняющемуся климату. Их симптомы станут хуже, и для некоторых это будет фатальным.Загрязнение воздуха уже повреждает наши легкие. Теперь последствия изменения климата становятся серьезной угрозой для пациентов с респираторными заболеваниями».«Согласно отчету, эти эффекты включают повышение температуры и последующее увеличение количества переносимых по воздуху аллергенов, таких как пыльца. К ним также относятся более частые экстремальные погодные явления, такие как волны тепла, засухи и лесные пожары, приводящие к эпизодам сильного загрязнения воздуха и пыльным бурям, а также проливные дожди и наводнения, приводящие к повышению влажности и появлению плесени в домах», - пояснила профессор Зорана Йованович Андерсен, председатель Комитета по окружающей среде и здоровью Европейского респираторного общества.В докладе особо подчеркивается дополнительный риск для младенцев и детей, легкие которых все еще развиваются.В этом году во всем мире были установлены новые рекорды высоких температур, а Европа пережила волны тепла, разрушительные лесные пожары, ливни и наводнения.«Как врачи-респираторы и медсестры, мы должны осознавать эти новые риски и делать все возможное, чтобы облегчить страдания пациентов», — сказал профессор Йованович Андерсен. «Нам также необходимо объяснить риски нашим пациентам, чтобы они могли защитить себя от неблагоприятных последствий изменения климата».

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