Диетолог Капралова посоветовала есть гранаты, лимоны и брокколи, чтобы очистить организм от никотина

По словам диетолога Марии Капраловой, некоторые продукты помогают очистить организм от никотина. Речь идет о гранатах, апельсинах, лимонах, имбире и брокколи.— Гранат считается лучшим средством в борьбе с интоксикантами (сигаретами, алкоголем и другими токсичными для организма веществами). Кроме того, гранаты улучшают качество крови и кровообращения в целом, — рассказала онаУпотребление граната в пищу увеличивает количество эритроцитов в крови. Апельсины и лимоны, как и другие цитрусовые, содержат витамин С и улучшают обмен веществ, «разгоняя» его. Имбирь поддерживает иммунитет и снижает тягу к курению.Также полезны киви, капуста брокколи, зелень. Киви улучшает пищеварение и борется с депрессивным состоянием, а брокколи регулирует обменные процессы.Никотин — нейротоксический яд, нарушающий протекание электрохимических процессов нервной системы и вызывающий отмирание нейронов. При возникновении табачной зависимости происходит привыкание именно к никотину.Никотин повышает риск сердечно?сосудистых, респираторных и желудочно?кишечных заболеваний, влияет на программируемую гибель клеток, повреждает их, что вызывает развитие опухолей.Симптомы отравления никотином:тошнота, рвота,боль в животеповышенное слюноотделениев случае тяжелой интоксикации — спутанность сознания, раздражительность, сонливость, судороги, потеря сознания.Физиологическая зависимость от никотина:чувство тревоги и беспокойства;раздражительность;дисфория;неудержимое желание закурить;затрудненная концентрация внимание;головная боль;усиление аппетита.

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