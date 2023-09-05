Диетолог Капралова посоветовала есть гранаты, лимоны и брокколи, чтобы очистить организм от никотина
— Гранат считается лучшим средством в борьбе с интоксикантами (сигаретами, алкоголем и другими токсичными для организма веществами). Кроме того, гранаты улучшают качество крови и кровообращения в целом, — рассказала она
Употребление граната в пищу увеличивает количество эритроцитов в крови. Апельсины и лимоны, как и другие цитрусовые, содержат витамин С и улучшают обмен веществ, «разгоняя» его. Имбирь поддерживает иммунитет и снижает тягу к курению.
Также полезны киви, капуста брокколи, зелень. Киви улучшает пищеварение и борется с депрессивным состоянием, а брокколи регулирует обменные процессы.
Никотин — нейротоксический яд, нарушающий протекание электрохимических процессов нервной системы и вызывающий отмирание нейронов. При возникновении табачной зависимости происходит привыкание именно к никотину.
Никотин повышает риск сердечно?сосудистых, респираторных и желудочно?кишечных заболеваний, влияет на программируемую гибель клеток, повреждает их, что вызывает развитие опухолей.
Симптомы отравления никотином:
тошнота, рвота,
боль в животе
повышенное слюноотделение
в случае тяжелой интоксикации — спутанность сознания, раздражительность, сонливость, судороги, потеря сознания.
Физиологическая зависимость от никотина:
чувство тревоги и беспокойства;
раздражительность;
дисфория;
неудержимое желание закурить;
затрудненная концентрация внимание;
головная боль;
усиление аппетита.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий