Диетолог Капралова посоветовала есть гранаты, лимоны и брокколи, чтобы очистить организм от никотина

По словам диетолога Марии Капраловой, некоторые продукты помогают очистить организм от никотина. Речь идет о гранатах, апельсинах, лимонах, имбире и брокколи.

— Гранат считается лучшим средством в борьбе с интоксикантами (сигаретами, алкоголем и другими токсичными для организма веществами). Кроме того, гранаты улучшают качество крови и кровообращения в целом, — рассказала она

Употребление граната в пищу увеличивает количество эритроцитов в крови. Апельсины и лимоны, как и другие цитрусовые, содержат витамин С и улучшают обмен веществ, «разгоняя» его. Имбирь поддерживает иммунитет и снижает тягу к курению.

Также полезны киви, капуста брокколи, зелень. Киви улучшает пищеварение и борется с депрессивным состоянием, а брокколи регулирует обменные процессы.

Никотин — нейротоксический яд, нарушающий протекание электрохимических процессов нервной системы и вызывающий отмирание нейронов. При возникновении табачной зависимости происходит привыкание именно к никотину.

Никотин повышает риск сердечно?сосудистых, респираторных и желудочно?кишечных заболеваний, влияет на программируемую гибель клеток, повреждает их, что вызывает развитие опухолей.

Симптомы отравления никотином:

тошнота, рвота,
боль в животе
повышенное слюноотделение
в случае тяжелой интоксикации — спутанность сознания, раздражительность, сонливость, судороги, потеря сознания.


Физиологическая зависимость от никотина:

чувство тревоги и беспокойства;
раздражительность;
дисфория;
неудержимое желание закурить;
затрудненная концентрация внимание;
головная боль;
усиление аппетита.

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