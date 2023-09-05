Эксперты объяснили, почему целовать домашних питомцев может быть небезопасно

Наши отношения с домашними животными радикально изменились за последние десятилетия. Владение домашними животными находится на рекордно высоком уровне: во многих семьях есть хотя бы одно домашнее животное. Ежегодно на уход за нашими пушистыми малышами тратятся огромные суммы.Хотя владение домашним животным связано с многочисленными преимуществами для психического и физического здоровья, наши домашние животные также могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, которые иногда могут передаваться нам.Для большинства людей риск низкий. Но некоторые, например, беременные люди и люди с ослабленной иммунной системой, подвергаются большему риску заразиться от животных. Поэтому важно знать риски и принимать необходимые меры предосторожности для предотвращения инфекций.Инфекционные болезни, передающиеся от животных к человеку, называются зоонозами. Известно более 70 возбудителей домашних животных, передающихся человеку.Иногда домашнее животное, у которого есть зоонозный возбудитель, может выглядеть больным. Но часто видимые симптомы могут отсутствовать, поэтому вам легче заразиться, поскольку вы не подозреваете, что ваш питомец является носителем микробов.Зоонозы могут передаваться непосредственно от домашних животных к человеку, например, при контакте со слюной, биологическими жидкостями и фекалиями, или косвенно, например, при контакте с загрязненным постельным бельем, почвой, пищей или водой.Исследования показывают, что распространенность зоонозов, связанных с домашними животными, низкая. Однако истинное количество инфекций, вероятно, недооценено, поскольку многие зоонозы не подлежат уведомлению или могут иметь множественные пути заражения или общие симптомы.Собаки и кошки являются основными резервуарами зоонозных инфекций (то есть возбудители естественным образом живут в их популяции), вызываемых вирусами, бактериями, грибами и паразитами. В эндемичных регионах Африки и Азии собаки являются основным источником бешенства, передающегося через слюну.Собаки также часто переносят бактерии Capnocytophaga во рту и слюне, которые могут передаваться людям при тесном контакте или укусах. Подавляющее большинство людей не заболеют, но эти бактерии могут иногда вызывать инфекции у людей с ослабленной иммунной системой, что приводит к тяжелым заболеваниям, а иногда и к смерти.Зоонозы, ассоциированные с кошками, включают ряд заболеваний, передающихся фекально-оральным путем, таких как лямблиоз, кампилобактериоз, сальмонеллез и токсоплазмоз. Это означает, что особенно важно мыть руки или использовать перчатки при работе с лотком для кошачьего туалета.Кошки также могут иногда передавать инфекции через укусы и царапины, в том числе метко названную болезнь кошачьих царапин, вызываемую бактерией Bartonella henselae .И собаки, и кошки также являются резервуарами устойчивой к метициллину бактерии Staphylococcus aureus (MRSA), а тесный контакт с домашними животными считается важным фактором риска зоонозной передачи.Но не только собаки и кошки могут передавать болезни людям. Домашние птицы могут иногда передавать орнитоз, бактериальную инфекцию, вызывающую пневмонию. Контакт с домашними черепахами связан с заражением сальмонеллой у людей, особенно у маленьких детей. Даже домашняя рыба связана с рядом бактериальных инфекций у людей, включая вибриоз, микобактериоз и сальмонеллез.Тесный контакт с животными – и в частности некоторые виды поведения – повышают риск зоонозной передачи. Исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что половина владельцев разрешают домашним животным облизывать им лица, а 18% разрешают собакам делить с ними постель. (Совместное использование кровати увеличивает продолжительность воздействия болезнетворных микроорганизмов, переносимых домашними животными.) То же исследование показало, что 45% владельцев кошек позволяли своей кошке прыгать на кухонную раковину.Поцелуи домашних животных также связаны со случайными зоонозными инфекциями у владельцев домашних животных. В одном случае у женщины в Японии развился менингит из-за инфекции Pasteurella multicoda после того, как она регулярно целовала морду своей собаки. Эти бактерии часто обнаруживаются в ротовой полости собак и кошек.Маленькие дети также с большей вероятностью будут вести себя так, что повышают риск заболеть болезнями, передаваемыми животными, например, брать руки в рот после прикосновения к домашним животным. Дети также реже моют руки должным образом после общения с домашними животными.Хотя любой, кто вступает в контакт с зоонозным патогеном через своего питомца, может заболеть, некоторые люди с большей вероятностью страдают от серьезных заболеваний. В число этих людей входят молодые, пожилые, беременные и люди с ослабленным иммунитетом.Например, хотя у большинства людей, инфицированных токсоплазмозом, заболевание протекает в легкой форме, оно может быть опасным для жизни или вызывать врожденные дефекты у плода.Существует ряд правил гигиены и содержания домашних животных, которые могут снизить риск заболевания. К ним относятся, регулярное мытье рук, недопущение контакта животных с предметами для приготовления пищи, использование перчаток при уборке, профилактическая ветеринарная помощь. Особенно важно принимать меры предосторожности для тех, кто подвергается более высокому риску заболевания, чтобы снизить воздействие зоонозных патогенов.

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