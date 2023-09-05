7 причин есть куркуму каждый день

Куркума, с ее ярко-желтым цветом и удивительными свойствами, давно заслужила свое место в рядах суперфудов. Она не только придает блюдам особый аромат и вкус, но и обладает невероятными преимуществами для вашего здоровья.Главное — помните, что никто не скажет, какое именно количество куркумы способно реально улучшить здоровье и не принести при этом вреда. Так что употребляйте приправу как обычно, не пытаясь увеличить дозу и потенциальную пользу.Чем полезна куркумаКуркума в Индии является частью фитотерапии. Традиционная наука с этим не спорит: приправа показала многообещающие противовоспалительные, антиоксидантные и поддерживающие свойства. Например, исследования подтверждают, что с фитотерапией профилактические меры против болезней работают лучше, чем без неё.Правда, в более поздних исследованиях биохимики ставят под сомнение, что внутри живого организма куркумин — действующее вещество куркумы — усваивается в нужных количествах, чтобы оказывать эти эффекты.Есть предположение, что улучшить всасывание куркумина в кровь помогает пиперин — основной компонент чёрного перца. Но исследование довольно старое, да и не при всех болезнях полезно есть чёрный перец. Например, при заболеваниях желудочно?кишечного тракта он вероятнее будет раздражать слизистую, чем помогать за счёт повышения усвояемости куркумина.1. Скорее всего, уменьшает хроническое воспалениеХроническое воспаление — это продолжительная, вышедшая из?под контроля, но почти незаметная извне активность иммунной системы. Учёные полагают, что именно хроническое воспаление нередко становится спусковым крючком для таких проблем, как:болезни сердечно?сосудистой системы, в том числе атеросклероз;нарушения обмена веществ (метаболический синдром) и ожирение;некоторые виды рака.В куркуме содержится множество активных химических веществ (куркуминоидов), самым известным из которых является куркумин — мощный антиоксидант, обладающий ярко выраженным противовоспалительным действием. Поэтому считается, что при хронических состояниях, когда воспаление начинает поражать ткани вашего тела, приём куркумы может быть полезен.В одном исследовании пациентов с язвенным колитом те, кто принимал 2 г куркумина в день вместе с рецептурными лекарствами, дольше оставались в ремиссии, чем те, кто ограничивался только лекарством.В другом наблюдении у здоровых людей среднего и пожилого возраста, которые принимали добавки куркумина в течение 12 недель, увеличилась выработка эндотелия резистентных артерий — а это играет важную роль при высоком кровяном давлении.Ещё в одном исследовании участовал 121 человек, перенёсший операцию коронарного шунтирования. За несколько дней до и после операции в группе, принимавшей 4 г куркумина в день, риск сердечного приступа в больнице снизился на 65%.2. Возможно, улучшает память и снижает риск болезни АльцгеймераИсследователи предполагают, что за счёт антиоксидантных свойств куркумина может уменьшаться воспаления в тканях мозга. И это тормозит ухудшение нейрокогнитивных функций, то есть способности думать и рассуждать, а также улучшает память и немного замедляет развитие болезни Альцгеймера.Клиническое исследование показало, что приём 90 мг куркумина два раза в день в течение 18 месяцев помог улучшить память у взрослых без деменции.3. Может уменьшить хроническую боль при артритахЕсть данные, что приём этой специи потенциально может уменьшить боль при остеоартрите. Правда, учёные признали, что необходимы дальнейшие наблюдения.В другом исследовании люди с артритом получали 200 мг куркумина в день и тоже отмечали, что их состояние улучшается.Ещё учёные выяснили, что 0,5 г куркумина в сутки облегчают боль и уменьшают суставные отёки даже эффективнее, чем известный противовоспалительный препарат.Но всё равно полагаться только на это не стоит. На первом месте должно быть традиционное лечение.4. Возможно, помогает бороться с депрессиейПри депрессии мозговой нейротрофический фактор (BDNF) снижается и из?за этого уменьшается гиппокамп — отдел мозга, который отвечает за обучение и память. Научные данные показывают, что куркумин может повысить уровень BDNF и обратить вспять эти изменения.Например, есть исследование, охватившее 60 человек с депрессией. Добровольцев разделили на три группы. Первой назначили знаменитый лекарственный препарат?антидепрессант. Второй — биодобавку, содержащую 1 г куркумина. Третьей — и антидепрессант, и куркумин.Спустя шесть недель медики обследовали участников эксперимента. Выяснилось, что состояние добровольцев из первой и второй групп улучшилось в одинаковой мере — то есть куркумин оказался не менее эффективен, чем раскрученное лекарство. А максимальные позитивные результаты показала третья группа.Учёные предполагают, что антидепрессивная активность куркумы связана с её влиянием на мозгВозможно, куркумин стимулирует производство гормонов дофамина и серотонина. Но чтобы удостоверться в этом, нужны новые исследования.5. Возможно, защищает печень от поврежденийЕсть данные, что регулярное употребление куркумина снижает риск различных болезней печени и приостанавливает их развитие. Это касается неалкогольной жировой болезни печени (куркума ещё и замедляет накопление жира в этом органе), фиброза, цирроза.Также куркумин уменьшает повреждение печени при других её заболеваниях, например хронических гепатитах.6. Может улучшать общее состояние при сезонной аллергииВозможно, приём куркумина способен сгладить симптомы поллиноза: чихание, зуд, насморк, отёчность. В исследованиях на животных куркумин показал антиаллергические свойства: он подавлял высвобождение гистамина из тучных клеток.7. Возможно, уменьшает риск развития опухолейСчитается, что куркумин может влиять на рост и развитие злокачественных новообразований.Одно исследование, посвящённое колоректальному раку, показало снижение количества поражений толстой кишки у мужчин на 40%.Чем куркума может навредитьВсегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем начинать пить пищевые добавки, так как они потенциально могут взаимодействовать с другими препаратами, которые вы принимаете.Хотя риск нежелательных эффектов низок, а лекарственные взаимодействия маловероятны, прекратите приём куркумы, если заметите побочные проявления. Перебор с самой приправой и добавками, её включающими, может вызывать вздутие живота. А ещё есть опасения, что куркума может негативно взаимодействовать с препаратами для свёртывания крови. Также избегайте её, если у вас есть заболевания желчного пузыря.Сколько куркумы можно приниматьПодходящая доза зависит от общего состояния вашего здоровья. Больше — не всегда лучше, поэтому поговорите со своим врачом.ВОЗ в лице своих экспертов из комитета по пищевым добавкам (JECFA) обозначила допустимую суточную дозу: не более 3 мг на каждый 1 кг массы тела ежедневно.Это значит, что для женщины весом 60 кг ежедневной дозой куркумина является 180 мг, а для мужчины весом 80 кг — 240 мгПри этом стоит помнить, что куркумин в среднем составляет всего лишь 3% от веса порошка куркумы. То есть той же гипотетической женщине стоит съедать максимум 5,5 г куркумы в день, а мужчине — максимум 7,3 г.Чтобы получить больше положительного эффекта, попробуйте употреблять куркуму с полезными для сердца жирами, такими как растительные масла, авокадо, орехи и семена.И помните: куркума может дополнить вашу терапию, но не заменяет её.

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