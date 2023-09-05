Раскрыта связь нехватки белка с лишним весом

Нехватка белка в рационе заставляет человека потреблять больше жиров и углеводов, что приводит к перееданию и, как результат, — лишнему весу, рассказала врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.По словам специалиста, доля белка в рационе должна составлять около 15% от общего потребления энергии в сутки, поэтому его недостаток организм будет пытаться компенсировать за счет сладкого и жирного.Врач советует «разделить» тарелку на четыре части, одну из которых отдать под продукты, содержащие белок.Здесь, в этой четвертушке тарелки, я бы рассматривала только животный белок, поскольку растительный белок намного меньше усваивается. Белок — это самое ценное, что есть на нашей тарелке, поскольку из него в организме может сформироваться все, — и белки, и жиры, и углеводы. Поэтому белки и называются универсальным макронутриентом, — пояснила Павлова.Из животного белка она советует выбирать яйца, мясо, птицу, рыбу и кисломолочные продукты. В пару к белку нужно добавить такие сложные углеводы, как крупы, макароны и зерновой хлеб. Они должны составить 25% порции. Вторая часть тарелки распределяется так: 35% объема составляют овощи и 15% — фрукты.

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