Врач Бегашева назвала опасные симптомы ОРВИ

Врач-оториноларинголог Ольга Бегашева рассказала, какие симптомы ОРВИ могут сигнализировать о других заболеваниях.По словам медика, к типичным симптомам ОРВИ относятся: общее недомогание, боль в горле, кашель, насморк, лихорадка, головная, суставная и мышечная боли, расстройство стула и конъюктивит.Однако эти признаки также характерны для большого количества инфекционных заболеваний, в том числе гриппа, пневмонии и коклюша, у которых могут быть опасные для жизни осложнения.Поэтому врач призвала обратиться к врачу в первые-вторые сутки после появления симптомов. Кроме того, лечение должно быть индивидуальным и лучше не заниматься этим самостоятельно.

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