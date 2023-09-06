Врач Бегашева назвала опасные симптомы ОРВИ
По словам медика, к типичным симптомам ОРВИ относятся: общее недомогание, боль в горле, кашель, насморк, лихорадка, головная, суставная и мышечная боли, расстройство стула и конъюктивит.
Однако эти признаки также характерны для большого количества инфекционных заболеваний, в том числе гриппа, пневмонии и коклюша, у которых могут быть опасные для жизни осложнения.
Поэтому врач призвала обратиться к врачу в первые-вторые сутки после появления симптомов. Кроме того, лечение должно быть индивидуальным и лучше не заниматься этим самостоятельно.
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