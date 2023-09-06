Тренер рассказала, как правильно дышать для сжигания жира

Очень часто люди посещают тренажерный зал с целью сжечь лишний жир и привести свое тело в порядок. Однако если вы хотите, чтобы тренировки действительно дали результат, нужно обращать внимание на любые нюансы. Инструктор по йоге Джуди Бар уверена, что в первую очередь следует обратить внимание на свое дыхание.Во время физических нагрузок, дабы легче с ними справиться, люди задерживают дыхание. Однако такой подход в корне не верный. По словам Джуди Бар, дыхание на протяжении всех упражнений должно быть плавным и непрерывным.Кроме того, отмечает тренер, если главной задачей тренировок является похудение, лучшим решением станет так называемое «дыхание животом». Такой вариант позволяет диафрагме расширяться и сжиматься в такт движениям. При таком дыхании мышцы получают значительно больше кислорода, что дает возможность переносить легче даже очень интенсивные физические нагрузки.

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