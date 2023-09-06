Виагра эффективна против многочисленных проблем со здоровьем

Исследования маленькой синей таблетки показали, что ее применение выходит далеко за рамки ее общеизвестной функции.Торговая марка силденафила, препарата, который чаще всего продается и используется для лечения эректильной дисфункции. С момента ее открытия и запуска маленькую синюю таблетку купили около 62 миллионов мужчин во всем мире.Хотя его эффективность против импотенции доказана, исследования также показали, что его можно использовать и в других целях, в том числе для лечения менструальных болей.Возвращаясь к тому моменту, когда он был впервые разработан, силденафил изначально был задуман для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он мог расширять кровеносные сосуды.Однако вместо того, чтобы расширять кровеносные сосуды в сердце, у мужчин он воздействовал на другую область тела, вызывая у них эрекцию. Это послужило толчком к созданию Виагры, которая, как предполагается, будет приносить более 1 миллиарда долларов в год.Виагра и менструальные боли"Боль во время менструации, или дисменорея, может быть чрезвычайно болезненной и изнурительной, в результате чего пациентка не может выполнять свою обычную деятельность, особенно если она страдает такими заболеваниями, как эндометриоз или аденомиоз", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова .Несмотря на это, реального решения этой проблемы не существует, и многие каждый месяц полагаются на безрецептурные обезболивающие и грелки.Однако исследователи обнаружили, что силденафил может помочь облегчить дисменорею на несколько часов.В исследовании изучалось влияние силденафила на 25 женщин, страдающих от умеренных и сильных менструальных болей."Они обнаружили, что силденафил обеспечивает лучшее обезболивание, чем плацебо, и «значительно» снижает индекс пульсации маточной артерии участниц – один из показателей боли во время менструации – через два часа".Ряд лекарств был исследован для улучшения вариантов лечения первичной дисменореи (ПД), но большинство из них оказались безуспешными или имели неблагоприятное соотношение риск/польза.Поскольку БП является заболеванием, от которого страдают большинство женщин и обращаются за лечением в какой-то момент своей жизни, наше исследование дает надежду, что вагинальный цитрат силденафила является безопасным и эффективным вариантом для пациентов, которые не желают или не реагируют на лечение, доступное в настоящее время. магазин.Безопасно ли принимать Виагру при болях во время менструации?Хотя это исследование предполагает, что использование таблеток для лечения менструальных болей может быть безопасным, необходимы дополнительные исследования по этому вопросу."Теоретически механизм действия силденафила определенно может предложить способ облегчить болевые симптомы за счет улучшения кровотока, а также увеличения расслабления мышечной стенки матки. Однако, основываясь только на этом исследовании, я бы в настоящее время не рассматривал его как вариант для женщин, которые борются с менструальными болями, поскольку нет достаточных доказательств, подтверждающих пользу, и не было никаких дискуссий о каких-либо связанных с этим побочных эффектах".

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